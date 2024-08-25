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Музыка

В Петергофе расшифровали ноты XVIII века

Сотрудники музея-заповедника «Петергоф» и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова установили авторство мелодий, которые изображены на панно в Дубовом кабинете.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Петергоф»
фото: пресс-служба музея-заповедника «Петергоф»
фото: пресс-служба музея-заповедника «Петергоф»
фото: пресс-служба музея-заповедника «Петергоф»

Эксперты консерватории перевели мелодии панно со старофранцузского и сопранового ключей в современную нотацию. В результате исследовательской работы было сделано открытие – установлено авторство и название музыкальных произведений. Изображенные на панно мелодии принадлежат Жану-Батисту Люлли – придворному композитору короля Франции Людовика XIV.

Композиции скопированы с фрагментов из пролога к опере «Роланд». В прологе оперы действие происходит во дворце Демогоргона — короля «фей и гениев», который обращается к героическому эпосу рыцаря Роланда. На одном панно изображены ноты вокальной партии Предводительницы фей из дуэта La Principale Fеe и Демогоргона, на втором — инструментальная партия из менуэта. Выбранные произведения полностью отвечают замыслу создателей Дубового кабинета — прославление Петра I и Российского государства.

Вчера мы рассказывали о том, что у Мариинского театра нашли женское надгробие середины XIX века. Половина могильного камня была поребриком.

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