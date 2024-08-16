Театр «Небесные бродяги» выступит в Шереметевском саду в рамках проекта «Музыка в саду»

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-центре музея, «Музыка в саду» восходит к традиции духового исполнительства в общественных городских пространствах Петербурга. В XIX веке этот феномен был неразрывно связан с военной и культурной историей города, а музыкальные павильоны, в которых выступали духовые оркестры, находились в самых посещаемых местах города.

Программа концертов стартует 18 августа в Шереметевском саду, где Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит популярные композиции из кино. А специальным гостем программы станет театр «Небесные бродяги». Там же 5 сентября исполнят известные композиции разных жанров – от вальсов до танго.

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