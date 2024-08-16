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Музыка

В Мариинском театре прозвучит опера Мечислава Вайнберга «Идиот» — к 105-летию композитора

В партии Рогожина на сцену выйдет баритон Владислав Сулимский — номинант премии «Грэмми» привезет постановку прямиком с августовского фестиваля в Зальцбурге. 

Фото: Михаил Вильчук
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Фото: Михаил Вильчук

Услышать оперу советского композитора Мечислава Вайнберга «Идиот» в постановке Алексея Степанюка по одноименному тексту Федора Достоевского можно 22 сентября в Концертном зале Мариинского театра. Опера следует основным сюжетным линиям романа, фокусируясь на трагической судьбе князя Мышкина. Как рассказали Собака.ru в пресс-службе Мариинского театра, «в оперу были включены почти все основные эпизоды из оригинального произведения, но болезнь князя Мышкина осталась в прошлом. Монологи этого героя — единственный фрагмент либретто, в котором не используется текст Достоевского». Музыкальный язык «Идиота» сочетает классические элементы с авангардными приемами.

Владислав Сулимский
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Владислав Сулимский

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Последняя опера Мечислава Вайнберга была написана в 1986 году, однако премьера сочинения в сокращенной версии состоялась только в 2013 году в московском Камерном музыкальном театре, спустя почти 30 лет после создания. В Мариинском театре постановка была показана впервые в 2016 году.

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