В Мариинском театре прозвучит опера Мечислава Вайнберга «Идиот» — к 105-летию композитора

Услышать оперу советского композитора Мечислава Вайнберга «Идиот» в постановке Алексея Степанюка по одноименному тексту Федора Достоевского можно 22 сентября в Концертном зале Мариинского театра. Опера следует основным сюжетным линиям романа, фокусируясь на трагической судьбе князя Мышкина. Как рассказали Собака.ru в пресс-службе Мариинского театра, «в оперу были включены почти все основные эпизоды из оригинального произведения, но болезнь князя Мышкина осталась в прошлом. Монологи этого героя — единственный фрагмент либретто, в котором не используется текст Достоевского». Музыкальный язык «Идиота» сочетает классические элементы с авангардными приемами.