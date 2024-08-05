В Мариинском театре пройдет бесплатный (!) концерт с композициями Равеля, Дебюсси и Прокофьева

Общедоступный концерт к завершению 241-го сезона состоится 5 августа в Мариинском-2. Симфонический оркестр Мариинского театра исполнит сочинение Мориса Равеля «Павана усопшей инфанте», прелюдию к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, а также Симфонию № 1 ре мажор «Классическая» Сергея Прокофьева.

Напомним, зал Стравинского открылся в июне на седьмом этаже Новой сцены Мариинского театра. Следующий концерт здесь пройдет уже осенью — 30 сентября исполнят оперу «Эрнани» Джузеппе Верди.

6+