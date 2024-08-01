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Музыка

Денис Стельмах, Сергей Сувид и Илья Поляков сыграют трехчасовой ночной концерт в «Третьем месте»

В программе прозвучат авторские минималистские и неоклассические произведения трех композиторов, которые отличаются интуитивной доступностью, мелодичностью гармонии и «кинематографичностью» сюжетной линии.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Как сообщили «Собака.ru» в команде «Третьего места», концерт Piano Night предложит возможность открытого взаимодействия: во время музыкальной программы посетители смогут свободно перемещаться по экспозиции мультимедийной выставки, созданной по итогам арт-резиденции диджитал-художников «Конструктор EGO», которая сейчас проходит в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Послушать авторскую программу в исполнении пианистов и композиторов Дениса Стельмаха, Сергея Сувида и Ильи Полякова можно будет 17 августа в Белом зале «Третьего места».

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