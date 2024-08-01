Как сообщили «Собака.ru» в команде «Третьего места», концерт Piano Night предложит возможность открытого взаимодействия: во время музыкальной программы посетители смогут свободно перемещаться по экспозиции мультимедийной выставки, созданной по итогам арт-резиденции диджитал-художников «Конструктор EGO», которая сейчас проходит в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных.