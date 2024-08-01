В программе прозвучат авторские минималистские и неоклассические произведения трех композиторов, которые отличаются интуитивной доступностью, мелодичностью гармонии и «кинематографичностью» сюжетной линии.
Как сообщили «Собака.ru» в команде «Третьего места», концерт Piano Night предложит возможность открытого взаимодействия: во время музыкальной программы посетители смогут свободно перемещаться по экспозиции мультимедийной выставки, созданной по итогам арт-резиденции диджитал-художников «Конструктор EGO», которая сейчас проходит в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных.
Послушать авторскую программу в исполнении пианистов и композиторов Дениса Стельмаха, Сергея Сувида и Ильи Полякова можно будет 17 августа в Белом зале «Третьего места».
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