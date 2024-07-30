В августе в Шереметевском дворце пройдет IX этнический фестиваль «Музыки мира»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля Музей театрального и музыкального искусства, традиционно в программе «Музыки мира» open-air концерты-марафоны, экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки, а также творческие встречи с музыкантами. Хедлайнерами этого года стали группа Namgar, этно-фьюжн музыка которых «восходит к древнему наследию кочевников Бурятии и Монголии», и Khoomei Beat — тувинский этно-поп-рок коллектив, исполняющий медитативные мелодии тувинского фольклора с актуальными фанковыми ритмами. Также на сцену под открытым небом выйдут Settlers, VERI, Jignesh Sheth, Ягода, Go Kirtan.