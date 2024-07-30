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Музыка

В августе в Шереметевском дворце пройдет IX этнический фестиваль «Музыки мира»

В музыкальной палитре этого года: этно-рок, этно-фьюжн, фанк, электроника, эмбиент, горловое пение и нью-эйдж.

Джигнеш Шет
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Джигнеш Шет

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля Музей театрального и музыкального искусства,  традиционно в программе «Музыки мира» open-air концерты-марафоны, экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки, а также творческие встречи с музыкантами. Хедлайнерами этого года стали группа Namgar, этно-фьюжн музыка которых «восходит к древнему наследию кочевников Бурятии и Монголии», и Khoomei Beat — тувинский этно-поп-рок коллектив, исполняющий медитативные мелодии тувинского фольклора с актуальными фанковыми ритмами. Также на сцену под открытым небом выйдут Settlers, VERI, Jignesh Sheth, Ягода, Go Kirtan. 

Kivi Niemi
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Kivi Niemi

IX Международный этнический фестиваль «Музыки мира» состоится 10 и 11 августа в Парадном дворе Шереметевского дворца. Помимо известных исполнителей в рамках концертного уикенда прозвучат три коллектива: «Хаерако’ cей» из Нарьян-Мара с медидативным северным фолком на грани рока, московские ребята «Kivi Niemi» исполнят русские мелодии в аранжировке брутальных вибраций безладового баса, а также ансамбль «Sumorota», собранный из выпускников Гнесинки.

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