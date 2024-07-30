На новой концертной площадке Мариинского театра прозвучит опера «Эрнани» Джузеппе Верди

Услышать «Эрнани» можно 30 сентября на сцене зала Стравинского, который открылся в июне на седьмом этаже Новой сцены. Dramma lirico Верди будет представлена с фортепианным сопровождением Камерного хора Мариинского театра под руководством концертмейстера Елены Самариной и хормейстера Павла Теплова.

Нарратив «Эрнани» разворачивается в Испании XVI века и рассказывает о любви благородного разбойника Эрнани к Эльвире, обещанной герцогу Сильве и приглянувшейся королю дону Карлосу. Сюжет вращается вокруг их любовного соперничества и конфликтов чести. Это противоборство выражено и в технических аспектах оперы — итальянский композитор использует сразу несколько разных мужских голосов, чтобы подчеркнуть напряженность между героями: баритон (молодой король Кастилии, дон Карлос), тенор (Эрнани) и бас (герцог Сильва).

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