Созданный на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов, альбом «Пёсни для любимых пёсиков» состоит из медитативных и успокаивающих композиций от топовых российских исполнителей. Согласно советам специалистов, музыканты создали треки со спокойным темпом, протяжными нотами и простыми аранжировками, которые снимают тревогу у питомцев (в особенности фортепианные соло!). Оказалось, что собаки прекрасно различают музыкальные звуки, включая гармоничные и диссонирующие интервалы.