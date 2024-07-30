Это альбом композиций для пушистого друга, который вынужден оставаться дома в одиночестве.
Созданный на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов, альбом «Пёсни для любимых пёсиков» состоит из медитативных и успокаивающих композиций от топовых российских исполнителей. Согласно советам специалистов, музыканты создали треки со спокойным темпом, протяжными нотами и простыми аранжировками, которые снимают тревогу у питомцев (в особенности фортепианные соло!). Оказалось, что собаки прекрасно различают музыкальные звуки, включая гармоничные и диссонирующие интервалы.
Рэпер Антоха MC создал медленный, но динамичный танцевальный чилаут в двух открывающих сборник треках, электронное хип-хоп трио «Лауд» представило гимн пушистых — Dog Song 2, а инди-поп группа «Хадн Дадн» записали фольклорный эмбиент, который перенесет из замкнутого пространства городской квартиры на природу. Любителям лирики подойдет работа пианиста и композитора Николы Мельникова — Banksy Waltz в стиле неоклассики саундтреков Филипа Гласса. В сборнике также можно услышать музыку композитора Миши Мищенко, дуэта «Тима ищет свет», диджея Raumskaya, гитариста и электронщика Павла Додонова и авант-поп-дуэта «Отваал».
Фото: Shutterstcok
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