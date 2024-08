Ice Spice, Pixies и «Шыша»: новая главная музыка недели

Pixies — Chicken (сингл)

Бостонцы Pixies, авторы вошедшего благодаря «Бойцовскому клубу» в историю трека «Where Is My Mind», готовятся выпустить новый альбом. «The Night The Zombies Came» выйдет 25 октября. 13-трековая юбилейная (10-я в дискографии!) пластинка обещает стать «самой кинематографичной» работой Pixies на сегодняшний день. В качестве пруфа — новый сингл «Chicken».

