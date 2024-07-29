Ice Spice, Pixies и «Шыша»: новая главная музыка недели

Австралийцы Empire of the Sun отправляют в путешествие, Джек Вайт возвращает эру аналоговых носителей, эмбиент-музыкант и частый гость легендарного берлинского радио HÖR KMRU размышляет о влиянии технологий, продюсер Mustard (это в том числе благодаря нему Кендрик победил Дрейка!) пробует себя сольно, Pixies готовятся выпустить новый альбом, а авторы хита про «Сельдь с картошкой» (навсегда в сердечке!) «Шыша» — уже. Рассказываем об этой и другой свежей музыке прошедших семи дней.
Empire of the Sun — «Ask That God» (альбом)
Австралийский дуэт Empire of the Sun вернулся с первым за восемь лет альбомом: пластинкой-путешествием по стилям и настроениям, музыкальным приключением, стирающем границы между сюрреалистическим и реальным.
«Эта работа представляет собой величайший сдвиг в сознании, который когда-либо видел наш мир, и это отражено в музыке. Мы не более чем проводники, собирающие опыт. Мы знаем, что у этих песен есть крылья, и как только они будут выпущены, то полетят и найдут дом среди самых разных душ по всей планете».
«Шыша» — «Не больно» (альбом)
Москвичи Таня и Марко из синти-поп-дуэта «Шыша» подарили нам гимн любви к еде и не только («Сельдь с картошкой») и научили думать перед тем, как что-то кому-то отправить («Нюдс»). Теперь оба этих сингла вошли в новый альбом музыкантов «Не больно» — идеальный саундтрек для лета (пусть и уходящего!) умных, веселых и интеллигентных.
Ice Spice — «Y2K!» (альбом)
«Новая принцесса рэпа» по версии The New York Times выпустила дебютный альбом. Он длится всего 23 минуты, в которые Айс Спайс поместила хип-хоп, дрилл и электронику, фиты с Трэвисом Скоттом, Gunna и Central Cee, а еще заразительную энергию, остроумие и грязь.
Обозреватели Pitchfork констатируют: «Y2K! — титул, на который, пожалуй, никто не может претендовать с большим правом, чем рэперша, родившаяся в первый день 2000 года».
KMRU — Natur (альбом)
Эмбиент-музыкант KMRU переехал из кенийского Найроби в Берлин, стал завсегдатаем легендарного радио в каморке HÖR, но главное — погрузился в размышления о том, что такое технология и как она меняет наше восприятие реальности. «Natur» — результат этих мыслей, объемное повествование со своей собственной звуковой вселенной, в которой электромагнитная какофония противопоставлена звуковым ландшафтам природы.
Mustard — «Faith Of A Mustard Seed» (альбом)
За свою карьеру продюсер Mustard собрал внушительное количество хитов, а его работы для Big Sean, Migos, Рианны, Tinashe и YG определили звучание хип-хопа и R&B 2010-х. В этом году его имя вновь вернулось на вершины чартов благодаря разборкам Кендрика Ламара и Дрейка, а новый альбом стал практически неизбежным.
Здесь фиты с Трэвисом Скоттом, Kodak Blac, Lil Yachty, ScHoolboy Q, Ty Dolla Sign, Quavo, Rob49, Young Thug, Lil Durk и другими, но главное — первые вокальные пробы Mustard, вышедшего из тени своих продюсерских работ.
Jack White — No Name (альбом)
Джек Вайт возвращает нам эру музыки на аналоговых носителях. 19 июля его новый (и абсолютно ноунейм — в белом конверте без каких-либо опознавательных знаков!) альбом получили все посетители магазинов Third Man Records в Детройте, Лондоне и Нэшвилле — в качестве подарка к любой покупке. Кто-то оцифровал винил и залил в сеть, другие дождались выхода пластинки на стримингах.
Glocki52 — Glo G Funk 2 (альбом)
52 шагает по планете! Участник петербургского объединения (наравне с FRIENDLY THUG 52 NGG, ALBLAK 52 и другими) предпочитает звук West Coast — поэтому его новый альбом вдохновлен классическими работами Dr. Dre и вполне мог бы звучать по радио в «GTA: San Andreas». На фитах — Mayot, Seemee, Фаст Альберто, Magnum Opus, Tony Santana, SLA и Nokanie, а также коллега SaintPrince 52.
Pixies — Chicken (сингл)
Бостонцы Pixies, авторы вошедшего благодаря «Бойцовскому клубу» в историю трека «Where Is My Mind», готовятся выпустить новый альбом. «The Night The Zombies Came» выйдет 25 октября. 13-трековая юбилейная (10-я в дискографии!) пластинка обещает стать «самой кинематографичной» работой Pixies на сегодняшний день. В качестве пруфа — новый сингл «Chicken».
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