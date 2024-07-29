Ice Spice, Pixies и «Шыша»: новая главная музыка недели

Empire of the Sun — «Ask That God» (альбом)

Австралийский дуэт Empire of the Sun вернулся с первым за восемь лет альбомом: пластинкой-путешествием по стилям и настроениям, музыкальным приключением, стирающем границы между сюрреалистическим и реальным.

«Эта работа представляет собой величайший сдвиг в сознании, который когда-либо видел наш мир, и это отражено в музыке. Мы не более чем проводники, собирающие опыт. Мы знаем, что у этих песен есть крылья, и как только они будут выпущены, то полетят и найдут дом среди самых разных душ по всей планете».