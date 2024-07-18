В Мариинском театре представят обновленные сценические версии всех опер «Кольца нибелунга» Вагнера

За дирижерским пультом всех концертов тетралогии Валерий Гергиев.
Над эпическим циклом «Кольцо нибелунга», состоящим из четырех опер, Рихард Вагнер работал 26 лет. Каждая опера имеет свои уникальные черты, но вместе они рассказывают эпическую историю, основанную на германской мифологии и скандинавских сагах.
Первое «Кольцо нибелунга» было поставлено в 1900-х годах в Мариинском театре под руководством дирижера Эдуарда Направника и было частью постоянного репертуара до начала Первой мировой войны. Благодаря художественному руководителю театра Валерию Гергиеву тетралогия вернулась на сцену Мариинского театра в 2003 году. В рамках празднования 210-летия со дня рождения Рихарда Вагнера было решено обновить цикл, «обогатив его новыми световыми и видеорешениями», которые стали возможны сегодня. Автором концепции обновления выступил Валерий Гергиев, а художником по свету и креативным видеопродюсером — Глеб Фильштинский. Весь цикл можно снова увидеть на сцене Мариинского театра уже в августе.
Пролог тетралогии, рассказывающий о карлике Альберихе, который похищает золото из реки Рейн и кует из него кольцо всевластия, можно увидеть на Второй сцене 1 августа. 2 августа покажут покажут «Валькирию» — повествование продолжится рождением Зигфрида от близнецов Зигмунда и Зиглинды. Третья часть цикла, которую можно послушать 4 августа,посвящена приключениям Зигфрида — сражению с драконом, завоеванию кольца и первой встрече с будущей возлюбленной, валькирией Брунгильдой. Финальная опера «Гибель богов» завершит эпическую сагу, рассказав о предательстве и возрождении, 6 августа на Второй сцене Мариинского театра.
Все концерты тетралогии «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера можно увидеть 1, 2, 4 и 6 августа на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
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