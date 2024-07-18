18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Музей театрального и музыкального искусства проведет бесплатный (!) пешеходный променад по мемориальным местам Римского-Корсакова

В завершение фестивальной программы «День Римского-Корсакова» до конца июля можно увидеть Петербург глазами композитора.

theatremuseum.ru

Маршрут «В поисках Садко или Пана Воеводы русской музыки», попасть на который можно 20 июля (17:00, 18:30), 21 июля (18:00) и 27 июля (18:30), покажет знаковые музыкальные места города. Пешеходный променад начнется во дворах Академической капеллы и будет пролегать через Большую Конюшенную улицу, площади Искусств и Островского, завершая прогулку на улице Росси. Во время театрализованной прогулки актер и ведущий Илья Катунцев расскажет о самых известных сочинениях Николая Римского-Корсакова и прольет свет на личность композитора. «Все сказано уже в самой музыке», — говорил музыкант. А что именно подразумевалось под этими словами, посетители узнают на променаде.

theatremuseum.ru

На променад «В поисках Садко или Пана Воеводы русской музыки» можно попасть по регистрации

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: