Маршрут «В поисках Садко или Пана Воеводы русской музыки», попасть на который можно 20 июля (17:00, 18:30), 21 июля (18:00) и 27 июля (18:30), покажет знаковые музыкальные места города. Пешеходный променад начнется во дворах Академической капеллы и будет пролегать через Большую Конюшенную улицу, площади Искусств и Островского, завершая прогулку на улице Росси. Во время театрализованной прогулки актер и ведущий Илья Катунцев расскажет о самых известных сочинениях Николая Римского-Корсакова и прольет свет на личность композитора. «Все сказано уже в самой музыке», — говорил музыкант. А что именно подразумевалось под этими словами, посетители узнают на променаде.