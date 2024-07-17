«Классика — всем»! В Большом дворе Зимнего дворца пройдет бесплатный концерт

Начать утро с музыкой можно в Большом дворе Зимнего дворца — там 18 июля в 10:20 состоится концерт из цикла «Музыкальные променады». Известные композиции исполнит струнный квартет «Апрель», в который вошли выпускницы Петербургской консерватории. Сорокаминутный концерт «Классика — всем» доступен для любого желающего.

В Эрмитаже акция проходит уже второй год. «Музыкальные променады» обычно тематически ориентированы на актуальные музейные проекты.