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Музыка

«Классика — всем»! В Большом дворе Зимнего дворца пройдет бесплатный концерт

Прозвучат сочинения Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта, Иоганна Штрауса и Астора Пьяццолы, а также популярные композиции и танго нуэво.

hermitage_museum / Эрмитаж

Начать утро с музыкой можно в Большом дворе Зимнего дворца — там 18 июля в 10:20 состоится концерт из цикла «Музыкальные променады». Известные композиции исполнит струнный квартет «Апрель», в который вошли выпускницы Петербургской консерватории. Сорокаминутный концерт «Классика — всем» доступен для любого желающего.

В Эрмитаже акция проходит уже второй год. «Музыкальные променады» обычно тематически ориентированы на актуальные музейные проекты.

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