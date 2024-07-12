В планах на будущий год — масштабные выставки к 80-летию победы в Великой отечественной войне, 75-летию Малого зала Филармонии, а также абонементы с симфониями Брукнера, военными композициями и многим другим.
В новейшем концертном сезоне Петербургская филармония подготовила 12 новых абонементов Большого зала: «Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии», «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик», «Первый симфонический оркестр России», «Академический симфонический оркестр филармонии», «Великие симфонии военных лет», «Легендарные ленинградские премьеры Шостаковича», «Популярная классика», «Классика. Новое», «Концерты во фраках и джинсах» (ведущий — Александр Малич), «Шесть шедевров», «Детский альбом» и «Оркестровая география России».
В рамках абонемента «Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии», который пройдет в Большом зале с 2 ноября по 7 мая прозвучат как композиции европейских романтиков (Шуберта, Шумана, Брамса), так и русских композиторов (Рахманинова, Прокофьева, Лядова). Хайлайтом каждого концерта станет выступление солистов: пианиста Дениса Мацуева (19 ноября), меццо-сопрано Екатерины Сергеевой (23 февраля), арфистки Анны Макаровой (9 апреля).
Второй год тематического цикла «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик», который пройдет с 27 октября по 12 мая 2025 года, представит 5 концертов и все сочиненные композитором симфонии. Композиции прозвучат в сопоставлении с работами Моцарта, Бетховена, Шуберта, Листа, Малера. Солистами выступят пианисты Денис Мацуев (12 мая), Андрей Коробейников (25 апреля) и Мирослав Култышев (13 февраля). За дирижерским пультом — дирижер Академического симфонического оркестра Владимир Альтшулер, немец Лео Кремер, главный дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов и Дмитрий Юровский.
Дмитрий Шишкин
Абонемент «Великие симфонии военных лет», концерты которого пройдут с 12 октября по 10 мая, представят канонические композиции Хачатуряна («Симфония с колоколом»), Прокофьева (Симфония № 5), Шостаковича (Симфония № 8, «Ленинградская» симфония) и других.
К 50-летию присвоения Филармонии имени Шостаковича запустят абонемент «Великие симфонии военных лет», на концертах которого прозвучат: Первый фортепианный концерт (3 октября в исполнении пианиста Петра Лаула), Симфония № 10 (3 ноября — Дмитрий Шишкин), Симфония № 5 (21 февраля), Симфония № 1 (26 марта — Елизавета Украинская), Первый скрипичный концерт (4 апреля — Никита Борисоглебский) и Первый виолончельный концерт (4 июня — Александр Рамм)
Никита Борисоглебский
В Малом зале представят новый абонемент «Игроки на флейте», в рамках которого прозвучат классика, джаз и популярные мелодии в аранжировке духового инструмента. Цикл «Смычку волшебному послушна» подарит классические сочинения в исполнении музыкантов Михаила Гантварга, Александра Рамма, Гайка Казазяна, Ивана Сендецкого. Кроме того, в программе «Артисты оркестров филармонии соло и в ансамблях» состоится выступление Павла Попова в ансамбле с Николаем Луганским.
Программа Музитория на предстоящий сезон представит просветительскую программу по 6 разным направлениям — от «Музыки в живописи» и «Музыкальных пристрастий русских императоров» до «Слушай, Ленинград!» (с историей работы филармонии в годы войны) и «Великих дирижеров на сцене Большого зала» (расскажут о Мравинском, Кусевицком, Малько и других).
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