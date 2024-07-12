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Петербургская филармония поделилась планами на концертный сезон 2024-2025 — с выступлениями Мацуева, Шишкина и Луганского

В планах на будущий год — масштабные выставки к 80-летию победы в Великой отечественной войне, 75-летию Малого зала Филармонии, а также абонементы с симфониями Брукнера, военными композициями и многим другим.

Popova Valeriya / Shutterstock

В новейшем концертном сезоне Петербургская филармония подготовила 12 новых абонементов Большого зала: «Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии»«Антон Брукнер. Великий австрийский романтик»«Первый симфонический оркестр России», «Академический симфонический оркестр филармонии»«Великие симфонии военных лет»«Легендарные ленинградские премьеры Шостаковича»«Популярная классика», «Классика. Новое»«Концерты во фраках и джинсах» (ведущий — Александр Малич), «Шесть шедевров»«Детский альбом» и «Оркестровая география России».

В рамках абонемента «Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии», который пройдет в Большом зале с 2 ноября по 7 мая прозвучат как композиции европейских романтиков (Шуберта, Шумана, Брамса), так и русских композиторов (Рахманинова, Прокофьева, Лядова). Хайлайтом каждого концерта станет выступление солистов: пианиста Дениса Мацуева (19 ноября), меццо-сопрано Екатерины Сергеевой (23 февраля), арфистки Анны Макаровой (9 апреля).

Второй год тематического цикла «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик», который пройдет с 27 октября по 12 мая 2025 года, представит 5 концертов и все сочиненные композитором симфонии. Композиции прозвучат в сопоставлении с работами Моцарта, Бетховена, Шуберта, Листа, Малера. Солистами выступят пианисты Денис Мацуев (12 мая), Андрей Коробейников (25 апреля) и Мирослав Култышев (13 февраля). За дирижерским пультом — дирижер Академического симфонического оркестра Владимир Альтшулер, немец Лео Кремер, главный дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов и Дмитрий Юровский.

Дмитрий Шишкин
philharmonia / Петербургская филармония

Дмитрий Шишкин

Абонемент «Великие симфонии военных лет», концерты которого пройдут с 12 октября по 10 мая, представят канонические композиции Хачатуряна («Симфония с колоколом»), Прокофьева (Симфония № 5), Шостаковича (Симфония № 8, «Ленинградская» симфония) и других. 

К 50-летию присвоения Филармонии имени Шостаковича запустят абонемент «Великие симфонии военных лет», на концертах которого прозвучат: Первый фортепианный концерт (3 октября в исполнении пианиста Петра Лаула), Симфония № 10 (3 ноября — Дмитрий Шишкин), Симфония № 5 (21 февраля), Симфония № 1 (26 марта — Елизавета Украинская), Первый скрипичный концерт (4 апреля — Никита Борисоглебский) и Первый виолончельный концерт (4 июня — Александр Рамм)

Никита Борисоглебский
philharmonia / Петербургская филармония

Никита Борисоглебский

В Малом зале представят новый абонемент «Игроки на флейте», в рамках которого прозвучат классика, джаз и популярные мелодии в аранжировке духового инструмента. Цикл «Смычку волшебному послушна» подарит классические сочинения в исполнении музыкантов Михаила Гантварга, Александра Рамма, Гайка Казазяна, Ивана Сендецкого. Кроме того, в программе «Артисты оркестров филармонии соло и в ансамблях» состоится выступление Павла Попова в ансамбле с Николаем Луганским.

philharmonia / Петербургская филармония

Программа Музитория на предстоящий сезон представит просветительскую программу по 6 разным направлениям — от «Музыки в живописи» и «Музыкальных пристрастий русских императоров» до «Слушай, Ленинград!» (с историей работы филармонии в годы войны) и «Великих дирижеров на сцене Большого зала» (расскажут о Мравинском, Кусевицком, Малько и других). 

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