Абонемент «Великие симфонии военных лет», концерты которого пройдут с 12 октября по 10 мая, представят канонические композиции Хачатуряна («Симфония с колоколом»), Прокофьева (Симфония № 5), Шостаковича (Симфония № 8, «Ленинградская» симфония) и других.

К 50-летию присвоения Филармонии имени Шостаковича запустят абонемент «Великие симфонии военных лет», на концертах которого прозвучат: Первый фортепианный концерт (3 октября в исполнении пианиста Петра Лаула), Симфония № 10 (3 ноября — Дмитрий Шишкин), Симфония № 5 (21 февраля), Симфония № 1 (26 марта — Елизавета Украинская), Первый скрипичный концерт (4 апреля — Никита Борисоглебский) и Первый виолончельный концерт (4 июня — Александр Рамм)