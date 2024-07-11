Опера «Фиделио», мировая премьера которой состоялась в венском Театре ан дер Вин во времена французской оккупации в 1805 году, не была популярна у публики — ее основной аудиторией были наполеоновские офицеры. В Петербурге ее услышали еще при жизни композитора 1818 году на немецком, а в Мариинском театре премьера оперы состоялась в 1905 году на русском языке.

«Фиделио» первоначально называлась «Леонора, или супружеская любовь» — сюжет постановки основан на реальной истории вызволения женой мужа из тюрьмы. В единственной опере Людвига Бетховена женщина показана не беспомощной жертвой, «она переодевается в мужское платье и освобождает героя-страдальца». Сейчас опера, написанная в традициях французской «оперы ужасов и спасения» (борьба с тиранией, монументальность, напряженное развитие сюжета с неминуемой опасностью для героев), считается одной из вершин героического классицизма.