В «Царском селе» пройдут дни оперы и балета — к 225-летию Пушкина

В программе театрализованные реконструкции сочинений «Повести Белкина», «Капитанской дички», балетные сюиты по поэмам «Медный всадник» и «Руслан и Людмила», экскурсии и лекции о моде XIX века.
В Петербурге продолжается проведение цикла мероприятий, приуроченных к 225-летию поэта Александра Пушкина. С Царским Селом писателя связывало многое — здесь он учился в Лицее, здесь же провел первое лето с Натальей Гончаровой. «Пушкинские дни в Царском Селе» 13 и 14 июля пройдут в Екатерининском парке музея-заповедника на лугу между берегом Большого пруда и Террасой Руска — старт программе даст оперный день (13 июля), а завершится фестиваль балетом (14 июля)
В субботу зрители смогут увидеть спектакль «Золотой век» в постановке и при участии Олега Погудина, а после послушать музыку Петра Чайковского в рамках постановки оперы «Евгений Онегин» режиссера Юрия Александрова.
14 июля фестивальная программа откроется авторской лекцией-экскурсией «Музейная роза: история, рассказанная растением» во Фрейлинском садике.
Воскресная программа включит балетные сюиты по поэмам «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», которые представит солистка Мариинского театра Ильмира Багаутдинова. Следом состоится премьера «Метели» худрука Театра балета «Сен-Мишель» Михаила Венщикова на музыку Свиридова. Вечер завершится авторской лекцией историка культуры и научного сотрудника Эрмитажа Николая Онегина «Мужская мода пушкинской эпохи».
Оба дня в Екатерининском парке будут экспонироваться интерактивные инсталляции и театральные реконструкции по мотивам сказок Пушкина, «Повестей Белкина» и «Капитанской дички».
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