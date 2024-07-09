В «Царском селе» пройдут дни оперы и балета — к 225-летию Пушкина

В Петербурге продолжается проведение цикла мероприятий, приуроченных к 225-летию поэта Александра Пушкина. С Царским Селом писателя связывало многое — здесь он учился в Лицее, здесь же провел первое лето с Натальей Гончаровой. «Пушкинские дни в Царском Селе» 13 и 14 июля пройдут в Екатерининском парке музея-заповедника на лугу между берегом Большого пруда и Террасой Руска — старт программе даст оперный день (13 июля), а завершится фестиваль балетом (14 июля)

В субботу зрители смогут увидеть спектакль «Золотой век» в постановке и при участии Олега Погудина, а после послушать музыку Петра Чайковского в рамках постановки оперы «Евгений Онегин» режиссера Юрия Александрова.