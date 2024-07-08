Недельная музыкальная программа распространится на лучшие площадки города — свободно слушаем именитых исполнителей и молодежные джаз-бэнды в залах филармонии, в садах, культурных пространствах и джазовых клубах.
Первый международный Петербургский джазовый фестиваль под руководством саксофониста Игоря Бутмана пройдет с 22 по 28 июля на разных открытых и концертных площадках города. На сцены выйдут исполнители из России, Узбекистана, Индонезии, США, Турции, Тайланда, Израиля и других стран.
Открытие программы пройдет в филармонии, где 22 июля выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
В рамках первого дня 23 июля на импровизированную сцену Юсуповского сада выйдут актриса и певица Анна Чиповская, Оркестр имени Олега Лундстрема, Евгений Маргулис и его группа, а также другие исполнители. На той же площадке 24 июля импровизации и популярные джазовые композиции исполнят российский бас, дважды лауреат премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и американский мультиинструменталист Ричард Бона. 25 июля программа продолжится выступлениями турецких музыкантов Cenk Erdoğan & Akra Jazz Band, также на сцену выйдут Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова. 26 июля в Юсуповском саду на концертном вечере можно услышать коллективы Ubel, Billy's Band и L'One. Программа на Садовой завершится 27 июля выступлениями трехкратного лауреата «Грэмми» Гонзало Рубалькаба, Даниила Крамера и других.
Среди открытых площадок, которые может посетить каждый: Таврический сад, «Севкабель Порт», Парк «Озеро Долгое» и Площадь Искусств.
23 июля в Таврическом саду выступит Органное трио Андрея Зимовца, а также Анастасия Лютова & The Band. В этот же вечер в «Севкабель Порту» прозвучит Aygün и EXCITE QUINTET, а в парке «Озеро Долгое» на сцену выйдут Уральский Диксиленд Игоря Бурко и джазовый коллектив Федора Кувайцева. Программа 23 июля завершится на Площади Искусств, где джаз прозвучит в исполнении Квинтета Дмитрия Семенова и Дудук-бэнда Виталия Погосяна.
Аня Чиповская
24 июля в Таврическом саду состоится музыкальный вечер с Квинтетом Дениса Юрченко и Сергея Баулина, а также Alexey Popov Quartet совместно с Алексеем Дегусаровым. Одновременно с этим на сцену «Севкабель Порта» выйдут коллективы Mussorgsky Jazz Orchestra и знакомые петербургской публике по фестивалям «Планета в К-30», выступлениям в Кабаре «Шум» и «Летнему театру» в Новой Голландии Dizzy Dutch Duck. В парке «Озеро Долгое» выступят Петербургский Джазовый Септет «Посвящение Чарльзу Мингусу» и кросскультурный коллектив из России и Кубы Fidel Alejandro and Internacional quintet. На Площади Искусств Eliza’s Band исполнят авторскую музыку, современный бибоп и фанк джаз, а завершит вечер эмоционально-интуитивный коллектив ILUGDIN TRIO.
Ильдар Абдразаков
25 июля в Таврическом саду выступит исполнитель латиноамериканской музыки (лэтин-фьюжн) Juan Horlendis, за ним на сцену выйдет Valeriy Stepanov Fusion Project. С фанка и нео-соула начнется вечер «Севкабель Порту» в исполнении Arina Faul Funky Orchestra, а завершится ломаными ритмами хип-хоп джазовой группы Qascad. Парк «Озеро Долгое» станет площадкой для выступления брасс-бенда Orchestra Beat и авторскими аранжировками и африканскими ворксонгами Sandra Frakenberg Quartet. На Площади Искусств прозвучит Квинтет Алины Енгибарян, который исполнит знакомые мелодии в необычном перефразе, а также выступит певица, композитор и поэтесса Саша Алмазова.
Музыкальная программа 26 июля стартует в Таврический саду с джаз-фанка и скэта Квинтета Ольги Абдуллиной, а продолжится Andrei Kondakov Orchestra. В «Севкабель Порту» слушаем инструментальное трио из Нижнего Новгорода Parolibre и независимый музыкальный проект Светланы Жаворонковой из Москвы Secret Atelier. 26 июля концертный вечер в Парке «Озеро Долгое» стартует с выступления квартета Даниила Прокопьева — петербургского барабанщика с карибским сердцем. А завершится музыкой, вдохновленной русским фольклором Settlers. На Площади искусств выступят акустический коллектив Ивана Васильева и Alexander Dovgopoly Project.
В Таврическом саду 27 июля прозвучит нео-соул и фолк от Секстета Анастасии Сазоновой, коллектив «New Band» Ильдара Казаханова и Квартет Олега и Натальи Бутман. В «Севкабель Порту» пройдет выступление кавер-группы Trio EasyTone, вечер джазовый гитары от Трио Гасана Багирова, а завершит вечер на Васильевском острове джаз- фанк- хип-хоп коллектив во главе с певицей Эми Питерс. Парк «Озеро Долгое» станет площадкой для выступления Up Quintet, Трио Тони Карапетяна и Stanislav Chigadaev Trio. Заключительными концертами 27 июля станут выступления Петроградской Джазовой Ассоциации, Квартета Константина Хазановича и других.
Хибла Герзмава
Торжественное закрытие джазового фестиваля пройдет 28 июля в Петербругской филармонии. Выступят Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и оперная дива Хибла Герзмава.
Первый международный Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 22 по 28 июля. В рамках фестиваля также будет доступна параллельная программа.
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