Первый международный Петербургский джазовый фестиваль под руководством саксофониста Игоря Бутмана пройдет с 22 по 28 июля на разных открытых и концертных площадках города. На сцены выйдут исполнители из России, Узбекистана, Индонезии, США, Турции, Тайланда, Израиля и других стран.

Открытие программы пройдет в филармонии, где 22 июля выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».