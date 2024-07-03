В Эрмитаже стартует летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

Концерты наиболее заметных представителей нового поколения локальной и зарубежной музыкальной сцены из России, Италии, Китая, Колумбии, Турции, Чили, США и Южной Кореи пройдут в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде в июле и августе. Рассказываем о первых концертах.
Летний фестиваль «Пианиссимо» традиционно пройдет в исторических парадных интерьерах Зимнего дворца. Открытием цикла концертов станет выступление 8 июля одного из самых известных молодых фестивальных исполнителей, ученика культовой пианистки и педагога Элисо Вирсаладзе, Дмитрия Шишкина с сольной программой. 15 июля пианист Джакомо Тора сыграет 9 разноплановых композиций с оглядкой на родную Италию. В программе: Ария с вариациями в итальянском стиле ля минор Иоганна Баха, фантазия-соната «По прочтении Данте» Франца Листа, а также избранные моменты из цикла «Игры» венгерского композитора Дьердя Куртага и «Кипарисы» Марио Кастельнуово-Тедеско с последней частью, полностью посвященной Клоду Дебюсси.
18 июля на импровизированной концертной сцене выступит американский пианист чилийского происхождения, выпускник Миланской консерватории имени Джузеппе Верди с богатым опытом сотрудничества с филармоническими оркестрами, Матиас Куэвас с произведениями Феликса Мендельсона, чилийского композитора Педро Умберто Альенде Сарона, Иоганнеса Брамса и Франца Листа. 22 июля его сменит турецкий исполнитель Джан Сарач, а 25 июля пройдет концерт в исполнении постоянного солиста абонементов Московской консерватории Льва Чефанова. А итальянский «пианист с редкой многогранностью и способностью передавать глубокие чувства» (по субъективному мнению итальянского издания Gazzetta di Modena) Марко Оттавиани завершит июльскую программу выступлением 29 июля.
Августовскую программу предстоит открыть колумбийскому исполнителю Эстебану Гарсиа — протеже маэстро Джимми Торреса. 1 августа прозвучат композиции Андре Наварра, Эйтора Вила Лобоса, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. 5 августа на смену Гарсиа выйдет пианист и композитор из Южной Кореи Ким Сунмин с Фредериком Шопеном, Вольфгангом Моцартом, Морисом Равелем и Сергеем Рахманиновым. 8 августа классические академические сочинения Бетховена, Баха и Шопена исполнит китайский пианист Ян Фанг. Выступление Александра Князева завершит летний музыкальный фестиваль Pianissimo 12 августа.
«Традиционно Pianissimo стремится к органичной синергии разных видов искусств. Поэтому выбирает в качестве локаций для концертов пространства, в которых слушатели могут присутствовать при великой встрече музыки и живописи Джорджоне и Тьеполо в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа, музыки и минималистичной архитектуры в Доме культуры «ГЭС-2», музыки и природного ландшафта в Пакгаузах на берегу Волги и Оки в Нижнем Новгороде», — отмечает создатель фестиваля Алексей Городнев.
Фестиваль «Пианиссимо» пройдет с 8 июля по 16 августа в Государственном Эрмитаже на Дворцовой площади, 1.
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