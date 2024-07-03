В Эрмитаже стартует летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

«Традиционно Pianissimo стремится к органичной синергии разных видов искусств. Поэтому выбирает в качестве локаций для концертов пространства, в которых слушатели могут присутствовать при великой встрече музыки и живописи Джорджоне и Тьеполо в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа, музыки и минималистичной архитектуры в Доме культуры «ГЭС-2», музыки и природного ландшафта в Пакгаузах на берегу Волги и Оки в Нижнем Новгороде», — отмечает создатель фестиваля Алексей Городнев.

Фестиваль «Пианиссимо» пройдет с 8 июля по 16 августа в Государственном Эрмитаже на Дворцовой площади, 1.

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