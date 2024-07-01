Megan Thee Stallion, Илья Огурцов и совместный альбом Джеймса Блейка и Lil Yachty: новая главная музыка недели

Перерождение Ромы Мальбэка, дебютный релиз рэпера из Комптона Channel Tres (вы точно слышали его в треках Grimes, Tyler, the Creator и Joji!), возвращение легендарного ведущего «Реутов ТВ» Ильи Огурцова (пожалуйста, не сравнивайте с Сергеем Мезенцевым, это разные люди!), трек-перформанс Xiu Xiu и лонгплей «Bad Cameo» Джеймса Блейка и Lil Yachty, который кажется, понравился не всем. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней. И обновляем плейлисты!
James Blake & Lil Yachty — «Bad Cameo» (LP)
Совместные альбомы двух больших музыкантов — новый тренд. Пока мы ждем вторую и третью части триптиха «Vultures» Канье Уэста и Ty Dolla $ign, Джеймс Блейк объединяет свой проникновенный голос и продюсерские навыки с неожиданными мелодиями Lil Yachty на пластинке «Bad Cameo».
Правда, этот микс понравился не всем: Робин Мюррей из Clash считает, что релиз «не имеет эффекта "what the f***", который обещал Яти», а Чал Рэйвенс из The Guardian констатировала: «Альбом звучит так, будто он застрял на стадии планирования, с горстками многообещающих идей, неловко вписанных в эмбиентные формы песен».
James Vincent McMorrow — «Wide open, horses» (LP)
Музыкант из Ирландии заявил о себе альбомом «Early in the Morning» (2010), и с тех пор его смесь фолка, инди, рока и трепетного, почти интимного голоса собрала более одного миллиарда стримингов. А еще в копилке Джеймса много неожиданных проектов — от кавер-версии культовой песни Криса Айзека Wicked Games для «Игры престолов» до фита Hype с Дрейком.
Его новый, седьмой, студийный альбом «Wide Open, Horses» — музыкальный эксперимент, в первую очередь представленный вживую, а уже потом записанный. МакМорроу больше уходит в альтернативу, но не отказывается от душевности, предлагая хотя бы на час, в течение которого идет запись, отдохнуть от хаоса современного мира. Наша отдельная рекомендация отправляется песне Give Up, участие в которой приняла пятилетняя дочь Джеймса — Марго.
Megan Thee Stallion — «Megan» (LP)
Для своего третьего альбома хьюстонская рэперша пригласила коллегу GloRilla, рэпера из Японии Yuki Chiba и лауреатку «Грэмми» Victoria Monét, чтобы выкрутить на максимум буйную коллекцию брутальных рифм, заразительных хуков и ядовитых односложных фраз.
«Это музыка, которая нравилась бы мне, если бы я не была Megan Thee Stallion. Не хочу сказать, что обращаюсь к другим жанрам. Я просто использую другие звуки. Но это все равно очень похоже на Megan Thee Stallion», — говорит об альбоме сама певица.
Channel Tres — «Head Rush» (LP)
В это трудно поверить, но «Head Rush» — дебютный альбом рэпера и продюсера из Комптона, давно и уверенно занявшего нишу фитами с Grimes, Tyler, the Creator, Joji, Lykke Li и другими не последними именами. Эта пластинка не стала исключением, собрав внутри множество гостей — в том числе Thundercat, Toro y Moi, Ravyn Lenae, Teezo Touchdown и Ty Dolla $ign.
Вместе они создали всеобъемлющий документ, отражающий представление Треса о R&B и фанке. «Я стал старше, и то, чего я добился, говорит мне о том, что я готов к этому», — уверен он.
Илья Огурцов — «Летний Альбом» (LP)
Он вернулся! Мастер романтики, знаток женских желаний, соведущий нашей любимой программы «Реутов ТВ» и человек, которого постоянно путают с Сергеем Мезенцевым, выпустил первую за семь лет пластинку. Советуем слушать «Летний Альбом» во время пляжного отдыха в Парке 300-летия, прогулки по рекам и каналам и других жарких развлечений.
Мальбэк — «Sombre» (LP)
Мальбэк, или Roma is back! Первый за пять лет альбом — это перерождение длиной в три года: именно столько времени заняла запись. «Sombre» не только о темных сторонах и последствиях любви, но и о поиске новых смыслов и нового себя. Над саундом работали продюсеры и соратники Ромы Мальбэка — Артем Shumno и Саша Пьяных.
Xiu Xiu — «Common Loon» (single)
В сентябре Джейми Стюарт, Анджела Со и Дэвид Кендрик из Xiu Xiu выпустят новый альбом «Stiletto With Bison Horn Grips». Его лид-сингл «Common Loon» — это «упоение извращением, кукареканьем и неутолимой личной потребностью в диких развлечениях», вдохновленное творчеством перформера Алиши Макдэйд. Она же исполнила главные роли в клипе на трек, выступив в полярных друг другу образах Бритни Спирс, Смурфетты и Гарфилда.
«Самое большое простое число» — «Дикий» (single)
Первая весточка с грядущего альбома самой веселой и умной инди-группы страны — сингл «Дикий», лирический герой которого чем-то похож на прдшественника из трека «Злой». Каким получится новый полноформатный релиз СБПЧ — узнаем уже этой осенью.
«Август» — «Лети» (single)
«Представь, что ты идешь по улице: догорает закат, асфальт еще помнит недавний дождь, и вся жизнь впереди». Об этом — песня «Лети» молодой инди-группы из Петербурга «Август». Коллеги из «Родного звука» советуют слушать всем фанатам Сергея Сироткина и Pompeya, а мы внимательно следим за ребятами!
Тима Акимов и Даша Эпова — «До мурашек» (single)
Это история, знакомая каждому: она — спасала от всех и прощала, он — все разрушил и уничтожил. На написание совместной песни музыкантов натолкнули личные переживания, каждый по отдельности проживал схожую с сюжетом трека историю: когда ожидания разбивались о реальность и единственным выходом было расставание навсегда.
«Это классическая история для переосмысления отношений. Необходимый этап для того, чтобы понять — кем вы являетесь друг другу», — говорит Тима.
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