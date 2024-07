Megan Thee Stallion, Илья Огурцов и совместный альбом Джеймса Блейка и Lil Yachty: новая главная музыка недели

James Blake & Lil Yachty — «Bad Cameo» (LP)

Совместные альбомы двух больших музыкантов — новый тренд. Пока мы ждем вторую и третью части триптиха «Vultures» Канье Уэста и Ty Dolla $ign, Джеймс Блейк объединяет свой проникновенный голос и продюсерские навыки с неожиданными мелодиями Lil Yachty на пластинке «Bad Cameo».

Правда, этот микс понравился не всем: Робин Мюррей из Clash считает, что релиз «не имеет эффекта "what the f***", который обещал Яти», а Чал Рэйвенс из The Guardian констатировала: «Альбом звучит так, будто он застрял на стадии планирования, с горстками многообещающих идей, неловко вписанных в эмбиентные формы песен».