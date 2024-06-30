«Канье, ты ли это?»: что известно о приезде в Москву американского рэпера

Сегодня утром многие русскоязычные Telegram-каналы взбудоражила новость о приезде мистера Йе в столицу России. Паблики активно постили видео с прогулки музыканта, сначала его удалось заснять в переходе. Правда, по кадрам было трудно определить действительно ли это он. Фанаты даже пытались идентифицировать его личность по контурам фигуры.
Первое время в сети ходил слух, что Канье собирается устроить концерт. Но этот вариант быстро опровергли. Рэпер оказался в столице по приглашению друга и дизайнера Гоши Рубчинского, который накануне отметил 40-летие (и, видимо, продолжит это делать в своем родном городе).
Гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг информацию о концерте Канье Уэста в «Лужниках». Он назвал происходящее хайпом и фейком.
Но это не остановило желающих заработать на несуществующем концерте. На «Авито» начали появляться объявления о продаже билетов на его выступление. Цены стартовали от 850 рублей, особо предприимчивые просили 12 тысяч.
Telegram-каналы следили буквально за каждым шагом Канье. Видео с его появлением в разных местах активно публиковались. Так, стало известно, что поселился рэпер в отеле Four Seasons в самом центре Москвы. По предварительным данным, Уэст живет в номере площадью 220 квадратных метров. Стоимость такого номера начинается от 1 100 000 рублей за сутки. При этом, это не самые дорогие апартаменты. Также сообщается, что сегодня рэпер пообедал в ресторане в ГУМе и побывал на смотровой площадке в центре Москвы.
Продюсер Яна Рудковская утверждает, что завтра Канье Уэст может посетить «Лужники. По ее словам, это не значит, что концерт состоится, однако Рудковская предрекла, что если это произойдет, билеты раскупят за сутки.
Комментарии (0)