«Канье, ты ли это?»: что известно о приезде в Москву американского рэпера

Первое время в сети ходил слух, что Канье собирается устроить концерт. Но этот вариант быстро опровергли. Рэпер оказался в столице по приглашению друга и дизайнера Гоши Рубчинского, который накануне отметил 40-летие (и, видимо, продолжит это делать в своем родном городе).

Гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг информацию о концерте Канье Уэста в «Лужниках». Он назвал происходящее хайпом и фейком.

Но это не остановило желающих заработать на несуществующем концерте. На «Авито» начали появляться объявления о продаже билетов на его выступление. Цены стартовали от 850 рублей, особо предприимчивые просили 12 тысяч.