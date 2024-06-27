В возрасте 80 лет скончался композитор Александр Кнайфель

Петербургский композитор с раннего возраста приобщался к музыке — его родители были выпускниками Ленинградской филармонии и продолжали развиваться в своих профессиях (Мать композитора, Муза Шапиро проработала учительницей музыки 45 лет). Будущий композитор хотел поступать в Московскую консерваторию, для которой его партитуры показались слишком «авангардными». Зато его талант заметил преподавать теории Сергей Слонимский, который взял Кнайфеля в Ленинградскую консерваторию.

За свою музыкальную карьеру Александр Кнайфель сочинил свыше 80 композиций, многие из которых высоко оценивались не только в России, но и зарубежными критиками. Среди них было сочинение «Agnus Dei» 1985 года, вдохновленное блокадными дневниками. Это редчайший пример инструментальной музыки, основанной на историческом свидетельстве, в которой не произносится ни одного слова.

В 2023 году композитор праздновал свой юбилей — в честь 80-летия на сцене Петербургской филармонии оркестр под управлением Штейнлухта исполнили «Молитву святого Ефрема Сирина», «Сие дитя», а также фрагменты сюиты-фантасмагории «Петроград».

После смерти композитора стало известно, что издательство «Порядок слов» готовит к выходу книгу Ольги Нестеровой об Александре Кнайфеле.