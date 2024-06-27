В возрасте 80 лет скончался композитор Александр Кнайфель

На протяжении полувека он неизменно сотрудничал с дирижером Камерного оркестра Петербургской консерватории Аркадием Штейнлухтом — результатом их совместной работы стали многочисленные премьеры сочинений композитора.
Петербургский композитор с раннего возраста приобщался к музыке — его родители были выпускниками Ленинградской филармонии и продолжали развиваться в своих профессиях (Мать композитора, Муза Шапиро проработала учительницей музыки 45 лет). Будущий композитор хотел поступать в Московскую консерваторию, для которой его партитуры показались слишком «авангардными». Зато его талант заметил преподавать теории Сергей Слонимский, который взял Кнайфеля в Ленинградскую консерваторию.
За свою музыкальную карьеру Александр Кнайфель сочинил свыше 80 композиций, многие из которых высоко оценивались не только в России, но и зарубежными критиками. Среди них было сочинение «Agnus Dei» 1985 года, вдохновленное блокадными дневниками. Это редчайший пример инструментальной музыки, основанной на историческом свидетельстве, в которой не произносится ни одного слова.
В 2023 году композитор праздновал свой юбилей — в честь 80-летия на сцене Петербургской филармонии оркестр под управлением Штейнлухта исполнили «Молитву святого Ефрема Сирина», «Сие дитя», а также фрагменты сюиты-фантасмагории «Петроград».
После смерти композитора стало известно, что издательство «Порядок слов» готовит к выходу книгу Ольги Нестеровой об Александре Кнайфеле.
в Digital-проекте «Столетие филармонии»:
Жизнь притягивала к нему людей талантливых, неординарных. Он был дружен с художником-нонконформистом Евгением Михновым-Войтенко, с поэтом и философом Сергеем Вакуленко, с режиссером Семеном Арановичем, для документальных и художественных фильмов которого писал музыку (среди них — «Торпедоносцы», «Рафферти», «Противостояние»). Работал Кнайфель в кино и с другими режиссерами. Его музыка звучит в фильме Сергея Снежкина «Невозвращенец»: сюжет картины, снятой по повести Александра Кабакова и показанной по Ленинградскому телевидению в ночь на 20 августа 1991 года по личному разрешению тогдашнего мэра города Анатолия Собчака, абсолютно совпадал с событиями происходящего за окном путча, и звуковой образ картины, созданный Кнайфелем, наполнял ее страхом и тревогой.
Комментарии (0)