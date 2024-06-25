Импровизаторы из Петербурга, Москвы и Франции выступят на джазовом фестивале «Бродский Drive» в саду Фонтанного Дома

Летний проект в Шереметевском саду зародился 10 лет назад режиссером Юрием Озерским и музыкантом Сергеем Васильевым в стилистических поисках — «гармонично увязать пространство и сценическое действо». С тех пор интуитивный свободный современный джаз начал соседствовать с поэзией.
Юбилейный «Бродский Drive» подарит джазовые выходные с 10 выступлениями от петербургских и московских импровизаторов, а также музыкантов из Франции.
Фестиваль откроется 12 июля авторской программой мултииснтрументалиста Руста Позюмского «Песни Элиота II» по жизни англо-американского поэта, соединяющей барокко, джаз и этнику. На сцене прозвучат две виолы да гамба Руста Позюмского и Антона Изгагина, контрабас Владимира Волкова и голос Алисы Тен. Вечер продолжит баритон Мэлвин Трэвис, который под аккомпанемент пианиста Алексея Чемизова исполнит родные мелодии Карибского бассейна.
13 июля пианистка и композитор Дарья Кондакова выйдет с неоклассическим проектом с нотками «современного импрессионизма в джазовой интерпретации» «Солнце внутри». К ней присоединяться контрабасист Дмитрий Васильев, вибрафонист Алексей Чижик и перкуссионист Йоель Гонсалес. А вечерняя программа продолжится концертом московского пианиста Дмитрия Илугдина и барабанщика Петра Ившина, которые исполнят композиции, вдохновленные русской академической музыкой, литературой и кино.
Концертная программа дня завершится выступлением Andrei Kondakov JubileeOrchestra с композициями из нового альбома Андрея Кондакова «Быть человеком». На сцене вместе с Кондаковым ждем петербургского трубача Александра Беренсона, вокалистку и участницу проекта «Голос» Алену Поль, вибрафониста Алексея Чижика, тромбониста Антона Вишнякова, барабанщика Петра Ившина, саксофониста Никиту Мочалина и других.
Финальный день фестиваля, 14 июля, стартует с экспериментального драматического проекта Вячеслава Гайворонского «Бродский. Фонемы» при участии саксофониста Николая Рубанова и баяниста Андрея Дикоева.
Продолжит музыкальный день с авторскими песнями петербургский контрабасист Филипп Мещеряков с Максимом Некрасовым, играющим на губной гармонике, Геннадием Рубцовым с электрогитарой, Александром Алексеевым на клавишных и Артемом Теклюком, подыгрывающим на ударных, которые представят оригинальный проект JazzPhi.
Вечером на сцене Шереметевского сада молодежный петербургский джазовый оркестр Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова. Исполнят лучшие композиции оркестрового джаза и современные песни. Специальный гость программы джазовый исполнитель Lera Gehner. В завершении фестиваля прозвучат свободные импровизации в исполнении парижского андеграундного пианиста Siegfried Debrebant «Зиг» и при участии контрабасиста Владимира Волкова.
Фестиваль «Бродский Drive» пройдет с 12 по 14 июля в Шереметевском саду Фонтанного Дома на Литейном проспекте, 53.
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