Импровизаторы из Петербурга, Москвы и Франции выступят на джазовом фестивале «Бродский Drive» в саду Фонтанного Дома

Юбилейный «Бродский Drive» подарит джазовые выходные с 10 выступлениями от петербургских и московских импровизаторов, а также музыкантов из Франции.

Фестиваль откроется 12 июля авторской программой мултииснтрументалиста Руста Позюмского «Песни Элиота II» по жизни англо-американского поэта, соединяющей барокко, джаз и этнику. На сцене прозвучат две виолы да гамба Руста Позюмского и Антона Изгагина, контрабас Владимира Волкова и голос Алисы Тен. Вечер продолжит баритон Мэлвин Трэвис, который под аккомпанемент пианиста Алексея Чемизова исполнит родные мелодии Карибского бассейна.