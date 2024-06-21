В Петропавловской крепости пройдет карильонный фестиваль «Музыка над городом»

Международный карильонный фестиваль «Музыка над городом» проводится в Петропавловской крепости с 2001 года — 22-ой цикл колокольного органа пройдет с 23 июня по 9 июля и представит ежедневные концерты при участии российских и приглашенных иностранных музыкантов.

В программе композиции, написанные специально для карильона, знакомая классика и народные мотивы в оригинальной обработке в исполнении композитора и почетного директора Королевской школы карильона города Мехелен Йозефа Хаазена, Ирины Козловой, Марии Лобецкой, Галины Ельшаевой, Елизаветы Морозовой и Вероники Богданович-Язвинской из Беларуси, Олеси Ростовской и Надежды Волненко.

Фестиваль «Музыка над городом» пройдет с 23 июня по 9 июля на Соборной площади Петропавловской крепости на Петропавловской крепости, 3.

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