О назначении Хаожань Ли новым постоянным приглашенным дирижером сообщили 19 июня — музыкант присоединился к коллективу по приглашению худрука Мариинского театра Валерия Гергиева. В настоящем театральном сезоне Ли дирижировал операми «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта и и «Фаворитки» Гаэтано Доницетти.

В Мариинском театре также отметили, что композитор также знаком слушателям по концертным выступлениям, в рамках которых играл музыку Бетховена, Боттезини, Рахманинова, Стравинского, Равеля, Дебюсси и других авторов, а также представлял китайский опус «Исчезающий гинкго» Е Сяогана.