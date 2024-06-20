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Музыка

В Мариинском театре новый приглашенный дирижер. Им стал худрук Пекинского симфонического оркестра Хаожань Ли

Музыкант дебютировал на главной петербургской сцене в 2022 году вместе с композициями Рахманинова, а годом позднее уже руководил оркестром в рамках «Травиаты» и концертной версии «Ариадны на Наксосе».

vk.com/mariinsky / Мариинский театр

О назначении Хаожань Ли новым постоянным приглашенным дирижером сообщили 19 июня — музыкант присоединился к коллективу по приглашению худрука Мариинского театра Валерия Гергиева. В настоящем театральном сезоне Ли дирижировал операми «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта и и «Фаворитки» Гаэтано Доницетти.

В Мариинском театре также отметили, что композитор также знаком слушателям по концертным выступлениям, в рамках которых играл музыку Бетховена, Боттезини, Рахманинова, Стравинского, Равеля, Дебюсси и других авторов, а также представлял китайский опус «Исчезающий гинкго» Е Сяогана.

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