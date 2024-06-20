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Музыка

В Мариинском театре стартует фестиваль «Брасс белых ночей». Вот его программа

По традиции начало июля уже третий год встречаем с классическими композициями в исполнении медных духовых инструментов музыкантов из Германии, Франции и Китая, артистов Мариинского театра и объединенного коллектива из приглашенных инструменталистов Union Brass Band.

Брасс-ансамбль Мариинского театра
Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр

Брасс-ансамбль Мариинского театра

В программе III Международного музыкального фестиваля «Брасс белых ночей», который пройдет со 2 по 6 июля в Концертном зале Мариинского театра, композиции Рихарда Штрауса, фрагменты популярных мюзиклов и попурри из известных голливудских картин.

Фестиваль откроется 2 июля концертом Симфонического оркестра Мариинского театра, солирует французский валторнист Шарль Ределле. Исполнят «Праздничную музыку города Вены», Концерт для валторны с оркестром № 2, «Альпийскую симфонию».

3 июля на сцене Концертного зала выступит Духовой оркестр Мариинского театра под управлением Юрия Фокина и при участии юных музыкантов — лауреатов международных конкурсов. 4 июля «Золотой репертуар мировых брасс-ансамблей» исполнит Брасс-ансамбль Мариинского театра, созданный в 2007 году по инициативе худрука театра Валерия Гергиева. В день торжественного закрытия III Международного музыкального фестиваля «Брасс белых ночей» 6 июля те же исполнители сыграют знакомые композиции из популярных картин: «Звездных войнов», «Однажды на Диком Западе», «Храброго сердца», «Индианы Джонс», «Пятого элемента», «Джеймса Бонда» и многих других.

III Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей» пройдет с 2 по 6 июля в Концертном зале Мариинского театра.

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