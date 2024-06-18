В Новой Голландии пройдет концерт оркестра «Тут рядом»

Оркестр «Тут рядом» — это инклюзивный музыкальный проект, основанный командой благотворительного фонда «Антон тут рядом». В нем играют как аутичные музыканты, так и участники без аутизма, профессионалы и новички, впервые взявшие в руки барабан. Оркестр исполняет живую музыку на стыке свободной импровизации, хип-хопа и электроники, рока, джаза, минимализма и авангарда.

С 2015 года Оркестр «Тут рядом» провел больше 40 выступлений в разных городах России, в том числе в БДТ, на Новой сцене Александринского театра, в Ельцин Центре и других знаменитых площадках. Сольные концерты Оркестра традиционно собирают солд-аут в Петербурге, а их гостями и участниками в разное время становились Антоха МС и Kedr Livanskiy, Женя Любич и Саша Алмазова, Кирилл Рихтер и Анна Чиповская. Летом 2023 года Оркестр отправился в Казань вместе с Директором всего — суровый суперменеджер в деловом костюме присоединился к импровизации Оркестра и добавил электронных ритмов.

С 2015 года Оркестр выпустил три альбома, один из которых можно купить на виниле. Новый альбом готовится к выпуску в 2024 году.

Концерт в Новой Голландии пройдет в преддверии фестиваля «Антон тут рядом», который состоится 21 августа в Петербурге. Оркестр «Тут рядом» вновь станет одним из его хедлайнеров. Все собранные средства от продажи билетов передадут в фонд «Антон тут рядом». Найти билеты на предстоящее мероприятие можно по ссылке.

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