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Солисты Мариинского и Михайловского театров выступят в садах и парках Петербурга

Бесплатные концерты классической музыки от ведущих музыкантов города под открытым небом пройдут в рамках XV юбилейного фестиваля «Культура рядом».

Oleg Shakirov / Shutterstock

XV фестиваль «Культура рядом», который пройдет в Петербурге с 15 июня по 13 июля, приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Музыкальная программа откроется 15 июня концертом на Площади Искусств. Композиции концерта «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, участники коллектива Gabbiano Orchestra.

В основную программу войдут классические сочинения Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова. 

19 июня в Яблоневым саду прозвучит «Память сердца» в исполнении солистов Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Та же программа повторится 22 июня в Парке Победы.

Sergio Delle Vedove / Shutterstock

В том же Парке Победы 26 июня модно услышать концертную программу «Два гения. Два друга» в исполнении солистов Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Эту программу можно будет услышать второй раз в Южно-Приморском парке 29 июня и в Саду 9 Января 30 июня.

Концерт «Я помню чудное мгновенье» состоится 3 июля в Яблоневом саду. Композиции исполнят солисты Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Та же программа прозвучит 6 июля в Парке Победы.

Закрытие фестиваля состоится 13 июля в Павловске, где солисты Мариинского и Михайловского театров, а также Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под руководством дирижера Максим Алексеев исполнят программу «Русский Орфей».

XV фестиваль «Культура рядом» с 15 июня по 13 июля.

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