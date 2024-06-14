Солисты Мариинского и Михайловского театров выступят в садах и парках Петербурга

XV фестиваль «Культура рядом», который пройдет в Петербурге с 15 июня по 13 июля, приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Музыкальная программа откроется 15 июня концертом на Площади Искусств. Композиции концерта «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, участники коллектива Gabbiano Orchestra.

В основную программу войдут классические сочинения Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.

19 июня в Яблоневым саду прозвучит «Память сердца» в исполнении солистов Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Та же программа повторится 22 июня в Парке Победы.