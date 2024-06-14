Солисты Мариинского и Михайловского театров выступят в садах и парках Петербурга

Бесплатные концерты классической музыки от ведущих музыкантов города под открытым небом пройдут в рамках XV юбилейного фестиваля «Культура рядом».
XV фестиваль «Культура рядом», который пройдет в Петербурге с 15 июня по 13 июля, приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Музыкальная программа откроется 15 июня концертом на Площади Искусств. Композиции концерта «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, участники коллектива Gabbiano Orchestra.
В основную программу войдут классические сочинения Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.
19 июня в Яблоневым саду прозвучит «Память сердца» в исполнении солистов Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Та же программа повторится 22 июня в Парке Победы.
В том же Парке Победы 26 июня модно услышать концертную программу «Два гения. Два друга» в исполнении солистов Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Эту программу можно будет услышать второй раз в Южно-Приморском парке 29 июня и в Саду 9 Января 30 июня.
Концерт «Я помню чудное мгновенье» состоится 3 июля в Яблоневом саду. Композиции исполнят солисты Академии «Авансцена» и ансамбля «Созвездие». Та же программа прозвучит 6 июля в Парке Победы.
Закрытие фестиваля состоится 13 июля в Павловске, где солисты Мариинского и Михайловского театров, а также Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под руководством дирижера Максим Алексеев исполнят программу «Русский Орфей».
XV фестиваль «Культура рядом» с 15 июня по 13 июля.
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