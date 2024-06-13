Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер:

В этом году нам удалось реализовать такой масштабный и важный проект, как фестиваль «Гений места». Необходимость его назрела очень давно — наша земля богата выдающимися деятелями искусства, великими композиторами, и чествовать их, исполнять их музыку на малых родинах для жителей этих мест является нашей первостепенной задачей. В этом сезоне мы уже выступили в Тихвине, где родился Николай Андреевич Римский-Корсаков, на псковской земле, подарившей Модеста Петровича Мусоргского, в Смоленске, на родине Михаила Ивановича Глинки, — все они юбиляры этого года, и еще одной точкой стал Воткинск, родной город Петра Ильича Чайковского. Мы торжественно завершаем фестиваль в Ораниенбауме, чествуя Игоря Федоровича Стравинского. Его музыка не пропадает из афиш Мариинского театра, практически ежемесячно мы даем разные его сочинения, и, что очень отрадно, интерес к композитору только растет: не только в Санкт-Петербурге или Москве, но и во множестве других городов. Очень важно, чтобы великое наследие Игоря Федоровича Стравинского не переставало звучать и в Ораниенбауме, где он родился и вырос, где постепенно раскрывался его гений, где живут подлинные воспоминания о нем.