Это продолжение фестиваля «Гений места» на малой родине русских композиторов. Ранее худрук главного театра города посетил с гастролям Тихвин, Псков, Воткинск и Смоленск. Рассказываем, что слушать во второй части музыкальной программы, которая пройдет в Ораниенбауме.
Музыкальная программа, стартовавшая на всех площадках Мариинского театра в честь 142-летия со дня рождения Игоря Стравинского, продолжится в Ораниенбауме. 16 июня солисты балета и Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева представят специальную программу гала-концерта в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке Ораниенбаум. Артисты балета Приморской сцены Мариинского театра прима-балерина Анна Самострелова
Сергей Уманец и Владислав Шумаков исполнят Дуэт Жар-птицы и Ивана и дуэт Царевны и Ивана из балета «Жар-птица», а также монолог Петрушки из одноименного балета. В симфонической части вечера прозвучат оркестровая фантазия «Фейерверк», музыка балета «Игра в карты», сюита из балета «Жар-птица» Стравинского.
Валерий Гергиев
Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер:
В этом году нам удалось реализовать такой масштабный и важный проект, как фестиваль «Гений места». Необходимость его назрела очень давно — наша земля богата выдающимися деятелями искусства, великими композиторами, и чествовать их, исполнять их музыку на малых родинах для жителей этих мест является нашей первостепенной задачей. В этом сезоне мы уже выступили в Тихвине, где родился Николай Андреевич Римский-Корсаков, на псковской земле, подарившей Модеста Петровича Мусоргского, в Смоленске, на родине Михаила Ивановича Глинки, — все они юбиляры этого года, и еще одной точкой стал Воткинск, родной город Петра Ильича Чайковского. Мы торжественно завершаем фестиваль в Ораниенбауме, чествуя Игоря Федоровича Стравинского. Его музыка не пропадает из афиш Мариинского театра, практически ежемесячно мы даем разные его сочинения, и, что очень отрадно, интерес к композитору только растет: не только в Санкт-Петербурге или Москве, но и во множестве других городов. Очень важно, чтобы великое наследие Игоря Федоровича Стравинского не переставало звучать и в Ораниенбауме, где он родился и вырос, где постепенно раскрывался его гений, где живут подлинные воспоминания о нем.
Гала-концерт солистов балета и Симфонического оркестра Мариинского театра в рамках фестиваля «Гений места» состоится 16 июня в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке «Ораниенбаум» в музее-заповеднике «Петергоф» на Дворцовом проспекте, 50.
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