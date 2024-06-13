На клавесине, органе, флейте-траверсо, фаготе, виоле да гамба и других замысловатых инструментах прошлого исполнят композиции Иоганна Баха, Уильяма Берда, Франсуа Куперена, Жака Шамбоньера и многих других.
В основе фестиваля старинной музыки K-Fest — средневековые и ренессансные манускрипты, дополненные декоративными и смысловыми элементами. В третьем сезоне концепция развернется вокруг идеи визуального восприятия музыки. Современная нотация, унифицирующая исполнение композиции, которая всем нам хорошо известна, возникла относительно недавно — в Европе XVII века. В эпохи предшествующие барокко, исполнитель наравне с композитором мог быть соавтором музыки — вольно расшифровывать ее, достраивать и менять ее в угоду своей игре.
Фестиваль музыки старинных манускриптов откроется органным концертом «Начало начал» 16 июня — доцент кафедры органа и клавесина Петербургской консерватории Римского-Корсакова и лауреат многочисленных международных конкурсов Юлия Глазкова исполнит отрывок из «Хорошо темперированного клавира», а также несколько хоральных прелюдий Иоганна Баха.
В рамках вечера «Музыки старинных манускриптов» 17 июня лютнист Константин Щеников-Архаров и клавесинист Андрей Коломийцев исполнят композиции из Лютневой книги Винченцо Капиролы, бас-данс (придворный танец в умеренном темпе) Джованни и других.
18 июня куратор и автор просветительского проекта о печатной графике и книжной культуре CUT Дана Макаридина расскажет подробнее об эволюции музыкальной нотации от средневековой эпохи до настоящего времени в рамках лекции «Звук, знак, цвет: визуальность музыкальных партитур».
Музыкальная программа продолжится вечером органной музыки «Музыкальные цветы» 19 июня. Сергей Силаевский и Матвей Назаров исполнят монументальную богородичную мессу Missa della Madonna Джироламо Фрескобальди из сборника «Музыкальные цветы» 1635 года и барочные северонемецкие композиции Дитриха Букстехуде.
О временной организации музыки, о феномене свободного соотношения нот 20 июня расскажет преподаватель Факультета искусств СПбГУ и органист Лютеранской церкви Святой Екатерины Андрей Коломийцев в рамках лекции «Время взаймы: из истории tempo rubato».
21 июня Андрей Коломийцев исполнит южнонемецкий хорал в 40 вариациях, которые органист будет компоновать по-традиции в любом порядке по своему усмотрению. На органном концерте «Dass Vatter Unser» также можно услышать музыку Иоганна Фробергера, Яна Свелинка, Фердинанда Рихтера и других известных немцев.
22 июня состоится концерт «Загадки во тьме» в исполнении инструментального ансамбля Владимира Шуляковского (барочная скрипка), Александра Горбунова (барочный альт), Прасковьи Шуляковской (барочная виолончель) и Андрея Коломийцева (клавесин). Музыканты исполнят Два последних сочинения Баха — «Музыкальное приношение» и «Искусство фуги».
«Большая ночь старинной музыки» закроет фестиваль 23 июня. Будет звучать барочная музыка для органа, клавесина и барочного ансамбля от петербургских апологетов музыки барокко: Любовь Шаромова, Ирина Дуброва, Мария Изотова, Владимир Шуляковский, Константин Яковлев, Алексей Иванов, Филипп Гулидов, квартет мандолин «Фейерверк», Елена Чупахина, Андрей Коломийцев и многие другие.
Фестиваль старинной музыки K-Fest пройдет с 16 по 23 июня 2024 года в лютеранской церкви Святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова, 1а.
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