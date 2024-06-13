Фестиваль музыки старинных манускриптов откроется органным концертом «Начало начал» 16 июня — доцент кафедры органа и клавесина Петербургской консерватории Римского-Корсакова и лауреат многочисленных международных конкурсов Юлия Глазкова исполнит отрывок из «Хорошо темперированного клавира», а также несколько хоральных прелюдий Иоганна Баха.

В рамках вечера «Музыки старинных манускриптов» 17 июня лютнист Константин Щеников-Архаров и клавесинист Андрей Коломийцев исполнят композиции из Лютневой книги Винченцо Капиролы, бас-данс (придворный танец в умеренном темпе) Джованни и других.