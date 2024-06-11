Петербургская филармония и Московская консерватория объединятся в рамках проекта «Барокко в белые ночи»

Петербургская филармония и Московская консерватория представят совместный музыкальный проект «Барокко в белые ночи», в рамках которого в Малом зале Петербургской филармонии 2 и 4 июля прозвучат инструментальные пьесы, композиции во французском и итальянском стиле барочной музыки.

Открытие программы состоится 2 июля на музыкальном вечере «Ликёр из росянки и другие старинные деликатесы», в рамках которого выступят Консорт блокфлейт Московской консерватории (небольшой ансамбль). Исполнят музыку Яна Свелинка, Франсуа Куперена, Жана-Филиппа Рамо, Тильмана Сузато и многих других.