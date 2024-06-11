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Музыка

Петербургская филармония и Московская консерватория объединятся в рамках проекта «Барокко в белые ночи»

В исторических интерьерах Дома Энгельгардта прозвучат сочинения эпохи Возрождения и барокко. Каждое выступление представит музыковед, специалист в области истории старинной музыки, доцент Московской консерватории Роман Насонов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии

Петербургская филармония и Московская консерватория представят совместный музыкальный проект «Барокко в белые ночи», в рамках которого в Малом зале Петербургской филармонии 2 и 4 июля прозвучат инструментальные пьесы, композиции во французском и итальянском стиле барочной музыки.

Открытие программы состоится 2 июля на музыкальном вечере «Ликёр из росянки и другие старинные деликатесы», в рамках которого выступят Консорт блокфлейт Московской консерватории (небольшой ансамбль). Исполнят музыку Яна Свелинка, Франсуа Куперена, Жана-Филиппа Рамо, Тильмана Сузато и многих других.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии
Роман Насонов

Музыковед, доцент Московской консерватории:

Как известно, в старинных музыкальных рукописях и печатных изданиях инструменты указывались редко, что позволяло музыкантам по-своему определить исполнительский состав. Благодаря такой практике в распоряжении современных исполнителей на блокфлейтах имеется богатый репертуар популярной музыки Ренессанса и раннего барокко. В консортах играют инструменты одного вида. В данном случае это продольные флейты разной величины, от привычных любителям музыки сопрановой и альтовой до внушительных размеров басовой. Другая особенность старинной практики заключается в мультиинструментализме. Как правило, музыканты были специалистами широкого профиля, и наши студенты вслед предшественникам также имеют в своем арсенале несколько разновидностей флейт.

4 июля будут исполнены две программы — французские и итальянские барочные композиции в рамках концерта «Барочная практика». «Французская увертюра» представит концерт-беседу с камерными номерами произведений Марен Маре, Франсуа Франкера и Луи Клерамбо, которые представят сами музыканты. В рамках «Итальянский концерт» прозвучат сочинения Георга Генделя, Антонио Вивальди, Алессандро Скарлатти, Генриха Бибера и других композиторов.

Программа «Барокко в белые ночи» состоится 2 и 4 июля 2024 года в Малом зале Петербургской филармонии на Невском проспекте, 30.

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