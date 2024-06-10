Alblak 52, Пегги Гу и Cream Soda с кавером на MaкSим: новая главная музыка недели

Charli XCX доказывает, что была рождена для танцевальной музыки, Пегги Гу выпускает дебютный (первый за 8 лет!) альбом, Alblak 52 славит Петербург через отсылки к Блоку, Ариана Гранде в образе Женщины-кошки охотится на Дэна Хамфри из «Сплетницы», а Хаски случайно встречает в Индии Романа Михайлова — и не только снимается в его фильме, но и получает полноценный клип от самого плодовитого российского режиссера. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и видео прошедших семи дней. И обновляем плейлисты!
Peggy Gou — «I Hear You» (LP)
Пегги Гу — редкий пример музыканта, ставшего популярным без единого полноформатного релиза. Спустя восемь лет диджей и продюсер исправляется, выпуская «I hear you» — дебютный альбом, который «воплощает в себе бесчисленные часы самоотдачи в стремлении создать нечто вневременное».
Он рожден в духе музыки 90-х, которая и вдохновила Пегги на запись, но при этом звучит как идеальная поп-пластинка современности (не забываем, все циклично!). «I Hear You» проходит по грани между мейнстримом и андеграундом (с Ленни Кравицем на фитах!), и будет звучать одинаково хорошо как в темных ночных клубах, так и на террасах Ибицы.
Charli XCX — «Brat» (LP)
Британская певица вернулась с шестым альбомом «Brat». Это 15-трековая клубная пластинка — ведь Charli XCX «была рождена, чтобы делать танцевальную музыку»! Она заручилась поддержкой проверенных временем коллег A. G. Cook и Easyfun, чтобы создать дьявольские поп-бэнгеры для вечеринок, несущихся с бешеной скоростью.
Но пластинка не лишена и честных размышлений о горе, дружбе с гением, материнстве и ускользающей свободе. «Если вы любите подобные вещи, то можете назвать "Brat" ее самым уязвимым альбомом на сегодняшний день», — пишет Pitchfork и ставит 8,6 из 10 баллов.
Alblak 52 — «Streets Echo 2052» (LP)
Третий номерной альбом рэп-феномена Alblak 52 (да здравствует Петербург!) базируется на мемфис-рэп-битах и винтажном бум-бэпе, а в текстах отсылает к поп-культуре и героям прошлого. Например, в интро и аутро звучат отрывки из речи Юрия Гагарина перед его полетом в космос, в треке «Память» упоминается описание петербургского района Коломяги в дневнике поэта Александра Блока, припев «Зари» содержит отсылку к хиту группы «Мираж» «Музыка нас связала», а коллаборация со Скриптонитом и FRIENDLY THUG 52 NGG «Спокойной ночи» построена вокруг «Колыбельной» Александра Градского.
«другдиджея» — «Декаданс» (LP)
«Декаданс» — дебютный альбом московской группы «другдиджея», которая делает «музыку для хороших творческих людей» на смеси «кислятины из спальных районов, нетипичной психонавтики живого хип-хопа, нежного соула, электрифицированного фанка и дружеского балагана».
Это 10 треков про субъективное ощущение от происходящего в истории и культуре, смену эпох, падение и надежду на новое — с Acid Racer, полей дудка, а также группами «Источник», «Четкое слово» и «Давай» на фитах.
Cream Soda — «Отпускаю» (single)
«Отпускаю» — новая версия культового хита певицы MaкSим (которая сегодня, 10 июня, отмечает свой день рождения!) не раз звучал на концертах Cream Soda, а лайв на «Стволе» собрал почти миллион просмотров. Сингл о грустном, но теплом прощании с любимым сохранил меланхоличность, но стал драйвовее и танцевальнее, а хрупкий вокал Алисы Стяжковой помогает отпустить когда-то близкого человека и воспоминания о нем куда-то далеко — в небо вместе с желтыми листьями.
Ariana Grande — «The Boy Is Mine» (video)
В новом клипе Ариана Гранде ведет охоту на актера Пенна Бэджли (Дэн Хамфри из «Сплетницы» и Джо Голдберг из сериала «Ты»!), который играет очаровательного мэра воображаемого города. К слову, не увидимся, если в референсах был Готэм: ведь как только певица заканчивает приготовление приворотного зелья, то перевоплощается в Женщину-кошку, чтобы проникнуть в квартиру к своему крашу.
«Ускорение», ГАФТ, «Пост Парк» — «Птица кричит» (single)
Тройная коллаборация квалифицированного психотерапевта Антона Слонимского («Ускорение»), тревожного рокера Коли Яковлева (ГАФТ) и импульсивного музыканта-радиоведущего Артура Кулакова («Пост Парк») — о праве каждого в определенный момент уйти в лес, чтобы не происходило вокруг. Пожалуй, как-нибудь воспользуемся!
Хаски — «Сколько стоят деньги?» (video)
В картине «Надо снимать фильмы о любви» (ждем в прокате!) режиссер Роман Михайлов пытается создать клип для Хаски, однако так и не ясно, получается это в итоге или нет. Зато это точно случилось в реальной. И вот как было — по версии самого Михайлова.
«Мы сидели в Чунаре. А потом в Варанаси. Люди-птицы, Хаски, авторитеты, смотрящие за городом, шмашанные собачки, люди с кремаций, обмазанные пеплом. И спорили на тему того, сколько стоят деньги. Решили, что нам надо запустить воздушных змеев с этим вопросом туда, на тот берег Ганги, и это будет как письмо ушедшим. Спросим у них. Как в заключении, когда славливаются конями из разных камер, так и мы — послали воздушного змея в другой мир, спросили про деньги и славу. Они прислали своего патанга, ответили, что не знают, сколько это стоит».
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