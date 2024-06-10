Alblak 52, Пегги Гу и Cream Soda с кавером на MaкSим: новая главная музыка недели

Peggy Gou — «I Hear You» (LP)

Пегги Гу — редкий пример музыканта, ставшего популярным без единого полноформатного релиза. Спустя восемь лет диджей и продюсер исправляется, выпуская «I hear you» — дебютный альбом, который «воплощает в себе бесчисленные часы самоотдачи в стремлении создать нечто вневременное».

Он рожден в духе музыки 90-х, которая и вдохновила Пегги на запись, но при этом звучит как идеальная поп-пластинка современности (не забываем, все циклично!). «I Hear You» проходит по грани между мейнстримом и андеграундом (с Ленни Кравицем на фитах!), и будет звучать одинаково хорошо как в темных ночных клубах, так и на террасах Ибицы.