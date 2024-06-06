«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Поп-икона, легендарный мультиинструменталист и композитор, рэп-открытие, лучший хормейстер, фронтмен джипси-фолк-рок-группы, которого знают все, — знакомьтесь, это лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Музыка».