«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Поп-икона, легендарный мультиинструменталист и композитор, рэп-открытие, лучший хормейстер, фронтмен джипси-фолк-рок-группы, которого знают все, — знакомьтесь, это лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Музыка».
Ева Польна
Поп-икона, певица, композитор и автор песен
Виталий Полонский
Главный хормейстер musicAeterna
Давид Голощекин
Народный артист России, джазовый музыкант-мультиинструменталист, руководитель проекта Jazz Philharmonic Hall
Юрий Музыченко
Музыкант, телеведущий, фронтмен и один из основателей группы The Hatters
Toxi$
Рэпер, участник объединения RANDOM CREW
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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