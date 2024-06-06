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Музыка

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Поп-икона, легендарный мультиинструменталист и композитор, рэп-открытие, лучший хормейстер, фронтмен джипси-фолк-рок-группы, которого знают все, — знакомьтесь, это лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Музыка».

Ева Польна

Поп-икона, певица, композитор и автор песен

архивы пресс-служб

Виталий Полонский

Главный хормейстер musicAeterna

Nina Wørb, архивы пресс-служб

Давид Голощекин 

Народный артист России, джазовый музыкант-мультиинструменталист, руководитель проекта Jazz Philharmonic Hall

архивы Jazz Philharmonic Hall

Юрий Музыченко

Музыкант, телеведущий, фронтмен и один из основателей группы The Hatters

Toxi$

Рэпер, участник объединения RANDOM CREW

архивы пресс-служб

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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