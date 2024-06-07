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Музыка

«Такой театр» и режиссер Таня Вайнштейн представят экспериментальный спектакль об онлайн-общении «Близкие люди»

Премьерные показы спектакля пройдут одновременно в Петербурге и Москве — герои драмы с небольшой поддержкой современных технологий поддержат контакт в реальном времени.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Такого театра»

Петербургская премьера «Близких людей» в постановке режиссера и худрука Part Academy Тани Вайнштейн по сценарию Дмитрия Ретиха состоится 27 и 28 июня. Как отмечает Таня Вайнштейн, «Близкие люди» — это про «постлюбовь» и о будущем человеческой интимности, в парадигме которого постепенное отмирание физического аспекта отношений и воцарение буквальной отчужденности. Спектакль рассуждает на тему популярных сейчас видеосвязи и мессенджеров и как они влияют на восприятие близости сегодня.

Это совместный проект «Такого театра» и независимой продюсерской компании Part Production. В главных ролях на сцену выйдут Ниеле Миелуте, Павел Филиппов, Галина Локшина-Гидон, Мария Евменова, Юлия Арсеньева, Ирина Хионина, Даниил Минкин, Слава Макаронин, Ксения Должанская, Ксения Нестерова, Андрей Самус и Ульяна Симан. На музыкальным оформлением работал композитор Вадим Михайлов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Такого театра»

«Близкие люди становятся чужими, хотя и кажется, что те, кого мы любим, всегда находятся под рукой — в кармане, в смартфоне, в ноутбуке, на связи. Но это всего лишь комфортное плацебо, которое успокаивает нас, создает иллюзию близости и притупляет одиночество», — рассказывают создатели постановки.

Петербургская премьера «Близких людей» состоится 27 и 28 июня на площадке «Скороход» на Московском проспекте, 107.

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