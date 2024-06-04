Юлия Кантор

Заместитель директора Петербургской филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям:

Связь Пушкина и музыки многообразна. На сюжеты его произведений – как стихотворных, так и прозаических – написано огромное количество гениальных музыкальных произведений. Но ведь и в произведениях Пушкина звучит музыка – и это тоже предмет для изучения как филологов, историков, так и музыковедов. Собственно это обстоятельство и стало стержнем концепции той выставки, которую вы видите. Выставка размещена в знаковом месте для Петербурга – для его истории, литературы и музыки. Здесь – Большой зал Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, здесь – Петербургское Дворянское собрание, со светской жизнью которого которым связана биография Пушкина.