Экспозиция покажет редкие артефакты из собрания Института русской литературы Российской академии наук.
Кадр с открытия выставки
Выставка «Пушкин и музыка», открывшаяся 3 июня в фойе Большого зала Петербургской филармонии, показала уникальные партитуры, нотные автографы, афиши и программки концертов из коллекции Музыкальной библиотеки Петербургской филармонии, а также копии рукописных автографов и зарисовок Пушкина из собрания Института русской литературы РАН. Среди самых ярких печатных произведений — экземпляр партитуры оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о Царе Салтане», приобретенный Придворным оркестром в 1903 году. Помимо этого, в рамках экспозиции можно увидеть партитуру Торжественной кантаты Александра Глазунова, написанную в столетнюю годовщину со дня рождения Пушкина, нотный автограф Михаила Гнесина «Песня Лауры» к «Каменному гостю» с пометкой автора о специальном сочинении для Ленинградской филармонии.
Заместитель директора Петербургской филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям:
Связь Пушкина и музыки многообразна. На сюжеты его произведений – как стихотворных, так и прозаических – написано огромное количество гениальных музыкальных произведений. Но ведь и в произведениях Пушкина звучит музыка – и это тоже предмет для изучения как филологов, историков, так и музыковедов. Собственно это обстоятельство и стало стержнем концепции той выставки, которую вы видите. Выставка размещена в знаковом месте для Петербурга – для его истории, литературы и музыки. Здесь – Большой зал Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, здесь – Петербургское Дворянское собрание, со светской жизнью которого которым связана биография Пушкина.
Выставка «Пушкин и музыка» открыта с 3 по 28 июня в Петербургской филармонии на Михайловской улице, 2.
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