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Музыка

Группа «Сироткин» и режиссер «Майора Грома» Олег Трофим выпустили клип о нехватке внимания родителей к детям

«Добрый злой» стала последней работой триптиха, посвященного теме трудностей подросткового возраста, который создавался группой и режиссером на протяжении последних шести лет. Премьера клипа не просто так состоялась 1 июня в День защиты детей. Таким образом, музыканты призывают поддержать благотворительный фонд «Шалаш», который работает с трудным поведением у детей и подростков и поддерживает взрослых в их ежедневной заботе о детях.

Создатели рассказали, что клип посвящен проблеме нехватки внимания родителей к своим детям. Покинутые и лишенные поддержки, ласки в семье, равноправного диалога с «миром взрослых», юные сердца сбиваются с пути, сбиваются в стаю по дороге, откуда так сложно вернуться домой. Этой работой «Сироткин» завершил триптих о трудностях подросткового возраста, который режиссер Олег Трофим и группа создавали последние шесть лет.

Мультипликационная часть клипа создавала компания «Honk Fu» с использованием микса трехмерной анимации и искусственного интеллекта, а над музыкальным видео работала команда FMT.JETLAG.

Клип неслучайно опубликовали 1 июня, в День защиты детей. Этой работой группа обращает внимание на проблемы безнадзорности подростков и тех последствий, с которыми они могут столкнуться, когда рядом нет близкого взрослого. В рамках премьеры клипа музыканты призывают поддержать благотворительный фонд «Шалаш», который работает с трудным поведением у детей и подростков и поддерживает взрослых в их ежедневной заботе о детях.

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