Олег Нестеров представит интуитивный музыкальный перформанс на Новой сцене Александринского театра

Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой сцены Александринского театра, музыкальный проект «Zerolines» придерживается формата интуитивных сессии, некоторые из которых стали полноценными треками рок-группы «Мегаполис» — в том числе хит «Супертанго», который в студийной версии получил динамичный бит и низкий горизонт событий. Первый альбом потоковой музыки коллектива вышел в 2016 году — уже без коммерчески-ориентированного сопровождения. Тогда концертная версия первого сборника впервые прозвучала в генеративных декорациях Московского планетария.

Премьера второго альбома интуитивных сессий на тексты поэтов Жака Превера, Тонино Гуэрро, Александра Блока и Константина Кедрова состоялась еще в 2020 году, но впервые вживую композиции можно будет услышать в формате перформанса 2 июня на Новой сцене Александринского театра. Масштаб действию добавят оригинальный саунд-дизайн, потоковые видео и окружающее пространство.