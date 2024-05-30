Олег Нестеров представит интуитивный музыкальный перформанс на Новой сцене Александринского театра

Музыкальный альбом «Zerolines» вышел еще в 2020 году — спустя четыре года композиции на тексты Жака Превера, Тонино Гуэрро, Александра Блока и Константина Кедрова прозвучат на большой сцене.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой сцены Александринского театра, музыкальный проект «Zerolines» придерживается формата интуитивных сессии, некоторые из которых стали полноценными треками рок-группы «Мегаполис» — в том числе хит «Супертанго», который в студийной версии получил динамичный бит и низкий горизонт событий. Первый альбом потоковой музыки коллектива вышел в 2016 году — уже без коммерчески-ориентированного сопровождения. Тогда концертная версия первого сборника впервые прозвучала в генеративных декорациях Московского планетария.
Премьера второго альбома интуитивных сессий на тексты поэтов Жака Превера, Тонино Гуэрро, Александра Блока и Константина Кедрова состоялась еще в 2020 году, но впервые вживую композиции можно будет услышать в формате перформанса 2 июня на Новой сцене Александринского театра. Масштаб действию добавят оригинальный саунд-дизайн, потоковые видео и окружающее пространство.
«Интуитивная музыка — это не авангард, не сиюминутные эксперименты, которые могут не иметь нужного результата, не скучные инструментальные запилы. Это просто самая красивая музыка на земле, музыка сфер, которая не может никогда надоесть, потому как она не сделанная, а просто очень точно выпущенная в наш мир», — рассказывает идеолог Zerolines Олег Нестеров.
Премьера перформативного концерта Олега Нестерова и проекта Zerolines состоится 2 июня на Новой сцене Александринского театра на набережной реки Фонтанки, 49а.
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