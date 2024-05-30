Фестиваль «Музыкальная коллекция» пройдет с 30 мая по 28 июня в Петербургской филармонии. Откроет программу Академический симфонический оркестр филармонии под руководством главного дирижера Николая Алексеева. На концерте в память бывшего худрука филармонии Юрия Темирканова 30 мая выступит пианист Николай Луганский с Третьим фортепианным концертом Людвига ван Бетховена и Первой симфонией Густава Малера.

4 июня в день рождения Евгения Мравинского прозвучат Симфония № 40 Вольфганга Моцарта и Симфония № 9 Антона Брукнера под управлением немецкого дирижера Лео Кремера. 5 июня российский актёр театра и кино, режиссер Константин Райкин представит моноспектакль «… ай да сукин сын!» — к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.