Точками притяжения цикла станут концерты открытия и закрытия, на которых исполнят сочинения Рахманинова и выступит с фортепианными вечерами звезда Pianissimo Дмитрий Шишкин.
Фестиваль «Музыкальная коллекция» пройдет с 30 мая по 28 июня в Петербургской филармонии. Откроет программу Академический симфонический оркестр филармонии под руководством главного дирижера Николая Алексеева. На концерте в память бывшего худрука филармонии Юрия Темирканова 30 мая выступит пианист Николай Луганский с Третьим фортепианным концертом Людвига ван Бетховена и Первой симфонией Густава Малера.
4 июня в день рождения Евгения Мравинского прозвучат Симфония № 40 Вольфганга Моцарта и Симфония № 9 Антона Брукнера под управлением немецкого дирижера Лео Кремера. 5 июня российский актёр театра и кино, режиссер Константин Райкин представит моноспектакль «… ай да сукин сын!» — к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Праздничная программа в честь светила русской поэзии продолжится 7 июня Гала-концертом с фрагментами сценических произведений, написанных великими русскими композиторами на пушкинские сюжеты: увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, Полонез до мажор Анатолия Лядова и многое другое. На сцену выйдут дирижер — Андрей Данилов, солисты — сопрано Жанна Домбровская, баритон Владимир Целебровский и Академический симфонический оркестр.
В память маэстро Юрия Темирканова 9 июня пианист Борис Березовский и симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Феликса Коробова исполнят Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова и Концерт для оркестра одного из крупнейших польских композиторов Витольда Лютославского.
11 июня состоится концерт «Золотой саксофон» в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением известного петербургского дирижера Анатолия Рыбалко, солист – итальянский саксофонист Федерико Мондельчи. Прозвучат «Утренняя серенада шута» Мориса Равеля, «Картинки Прованса» для саксофона с оркестром, «Скарамуш» Дариюс Мийо, а также композиции Рэя Чарльза и Стиви Уандера. В роли ведущего – журналист и продюсер Александр Малич.
Пианист Дмитрий Шишкин выступит 13 июня с первым сольным концертом на сцене Большого зала филармонии с шедеврами трех эпох – от музыки Баха до сочинений Рахманинова и Прокофьева.
14 июня состоится Вокальный вечер сопрано Юлии Музыченко в фортепианной аранжировке Дмитрия Павлия. В программе –Пуччини, Верди, Доницетти, Римский-Корсаков, Делиб и Вила-Лобос.
В этот же вечер Симфонический оркестр филармонии исполнит под управлением Валерия Борисова классику романтической музыки. Композиции Бедржиха Сметаны, Эдварда Грига и Антонина Дворжака исполнит пианист и лауреат многочисленных международных конкурсов Филипп Копачевский.
16 июня в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова прозвучит Петр Чайковский, Камиль Сен-Санс и Жак Оффенбах в исполнении виолончелиста Бориса Андрианова.
19 июня состоится концерт органной музыки Голландии, Германии, Англии, Италии, Австрии, Испании, Франции, России «Под сводами соборов» в исполнении Тимур Халиуллин. В фокусе композиции Свелинка, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Моцарта, Листа, Франка, Альбениса, Бальбатра, Вьерна, Чайковского, Флетчера и Одоевского.
20 июня снова прозвучит Антон Брукнер и его Симфония №7 в исполнении пианиста Мирослава Култышева под руководством Дмитрия Юровского. В программе также Фредерик Шопен и его Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
21 июня состоится мировая премьера: специально для филармонии петербургский композитор Настасья Хрущева представит новое сочинение для симфонического оркестра. Наряду с новейшей музыкой в программе «Алхимия русской ностальгии» прозвучит Первый фортепианный концерт Чайковского, ставший своего рода эмблемой русской академической музыки. В этот вечер на сцене – Академический симфонический оркестр под управлением Юрия Лебедева, солист – лауреат многочисленных международных конкурсов, пианист Мирослав Култышев.
23 июня Симфонический оркестр филармонии и скрипач Павел Попов исполнят композиции Анри Вьетана, Карла Вебера и Людвига Бетховена под управлением Александра Рудина.
К 75-летию Малого зала филармонии 25 июня прозвучат два цикла «Времена года», самые известные – Антонио Вивальди, и самые последние из написанных, «Времена года» XXI века – Филипа Гласса. На сцену выйдут камерный оркестр «Дивертисмент» и скрипач Илья Иофф.
Симфонический оркестр филармонии 25 июня завершит сезон программой с композициями Чайковского и Рахманинова. За пультом в этот вечер — дирижер оркестра, профессор Петербургской консерватории Владимир Альтшулер, солист — скрипач Гайк Казазян.
27 июня петербургский пианист Мирослав Култышев выступит с сольным концертом в Малом зале филармонии: программа с музыкой Шопена, Листа и Рахманинова посвящена 75-летию концертной площадки.
Завершит фестиваль 28 июня концерт для для виолончели с оркестром Антонина Дворжака, и Симфония №3 Иоганнеса Брамса в исполнении виолончелиста Александра Рамма под руководством Николая Алексеева.
Фестиваль «Музыкальная коллекция» пройдет с 30 мая по 28 июня в Петербургской филармонии на Михайловской улице, 2.
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