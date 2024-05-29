Фестивальный цикл откроется 4 июня оперой «Фальстаф», основанной на комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы» и на исторических хрониках «Генрих IV». Замысел комической оперы композитор вынашивал около 40 лет. На либретто Арриго Бойто опера в трех действиях впервые была представлена на сцене миланской Ла Скала в 1893 году. На Второй сцене Мариинского театра оперу представит Валерий Гергиев.

Комедийный жанр для Верди скорее не близок, до премьеры «Фальстафа» широкой публике удалось услышать только провальную оперу «Король на час». В противоположность этому, «Фальстаф» считают «большим музыкально-театральным коктейлем», в тело которого вплетены отсылки к многим жанрам: любовного мадригала, старинной церковной и «серьезной» инструментальной музыки.