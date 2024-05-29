На театральной сцене семь сочинений классика итальянской оперы XIX века — от самых знаковых до репертуарных редкостей. Самые популярные работы прозвучат дважды.
Фестивальный цикл откроется 4 июня оперой «Фальстаф», основанной на комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы» и на исторических хрониках «Генрих IV». Замысел комической оперы композитор вынашивал около 40 лет. На либретто Арриго Бойто опера в трех действиях впервые была представлена на сцене миланской Ла Скала в 1893 году. На Второй сцене Мариинского театра оперу представит Валерий Гергиев.
Комедийный жанр для Верди скорее не близок, до премьеры «Фальстафа» широкой публике удалось услышать только провальную оперу «Король на час». В противоположность этому, «Фальстаф» считают «большим музыкально-театральным коктейлем», в тело которого вплетены отсылки к многим жанрам: любовного мадригала, старинной церковной и «серьезной» инструментальной музыки.
7 июня на Второй сцене Мариинского театра зазвучит опера, «поразившая современников Верди человечностью и психологизмом», «Риголетто». В спектакле используются масштабные темные декорации, которые разными драпировками и оттенками создают впечатление глубины пространства, «будь то герцогский замок или зловещий пейзаж грозовой ночи».
8 июня дважды повторят оперу «Аида» в постановке Алексея Степанюка. 23-ая по счету опера Джузеппе Верди была заказана хедивом Египта по случаю открытия Суэцкого канала и стала одной из первых национальных опер страны.
9 июня днем и вечером прозвучит опера по драме Александра Дюма-младшего «Дама с камелиями» «Травиата» — о парижской куртизанке Виолетте, умирающей от неизлечимой болезни и отвергнутой обществом. Мариинскую оперу поставили женщины: режиссер Клаудиа Шолти, художник-постановщик и художник по костюмам Изабелла Байвотер, художник по свету Дженнифер Шривер.
Фальстаф
Еще одним оперным сочинением Верди на сюжет английского классика на фестивале станет «Макбет», которое можно услышать на исторической сцене Мариинского театра 11 июня.
В программе также участвует опера, с которой начался пожизненный успех композитора — «Набукко» прозвучит 23 июня на Второй сцене театра. Опера в версии 2023 года ставит режиссер Анна Шишкина, вместе с ней в команде художник по декорациям Петр Окунев, художник по свету Антон Николаев, художник-технолог по костюмам Антония Шестакова и художник по видео Вадим Дуленко.
Травиата
Завершит фестивальную программу опера «Сила судьбы», которую можно услышать на исторической сцене театра 24 июня. Мировая премьера «Силы судьбы», написанной композитором Джузеппе Верди специально для Большого (Каменного) театра, состоялась 10 ноября 1862 года. По убеждению композитора, премьера имела успех, однако, как отмечают в Мариинском театре, дальнейшую судьбу оперы нельзя назвать счастливой — вплоть до 1920-х годов XX века, когда она превратилась в спектакль, предназначенный для демонстрации вокальных возможностей лучших голосов мира.
Фестиваль Джузеппе Верди пройдет с 4 июня по 24 июня на Исторической и Второй сценах Мариинского театра на Театральной площади, 1 и на улице Декабристов, 34.
16+
Комментарии (0)