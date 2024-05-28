Гастроли Мариинского театра с оперой «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки пройдут с 12 по 14 июля в московском Большом театре. Смотры постановки станут кульминацией цикла совместных праздничных мероприятий Большого и Мариинского театров, посвященных юбилею Михаила Глинки.

«В нынешнем году два главных театра России отмечают крупнейший юбилей в мировой музыкальной культуре — 220-летие со дня рождения основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки. Мы обязательно посетим и Смоленск, его родину, — проведем там совместную яркую акцию», — сообщил генеральный директор Большого театра, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.