Столичная публика увидит постановку на Исторической сцене трижды, оперу представит дирижер Валерий Гергиев.
Гастроли Мариинского театра с оперой «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки пройдут с 12 по 14 июля в московском Большом театре. Смотры постановки станут кульминацией цикла совместных праздничных мероприятий Большого и Мариинского театров, посвященных юбилею Михаила Глинки.
«В нынешнем году два главных театра России отмечают крупнейший юбилей в мировой музыкальной культуре — 220-летие со дня рождения основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки. Мы обязательно посетим и Смоленск, его родину, — проведем там совместную яркую акцию», — сообщил генеральный директор Большого театра, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Опера Михаила Глинки на сюжет исторических событий 1613 года похода польского войска на Москву впервые была представлена в петербургском Большом театре в 1836 году. Увидеть подмостки будущего главного театра города удалось лишь спустя более 20 лет — опера прозвучала на открытии Мариинского театра в 1860 году.
Новая версия «Жизни за царя» увидела свет в 2004 году в постановке российского оперного и драматического режиссера и сценографа Дмитрия Чернякова. В ней снова обратились к оригинальной версии оперы с либретто барона Розена, в ней также возобновлены танцы польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года. Режиссеры возобновления польского акта и новой версии эпилога – Илья Устьянцев, Михаил Смирнов. Костюмы Дмитрия Чернякова и Ольги Лукиной были созданы по мотивам эскизов театрального художника Федора Федоровского. За сценографию и видеографику польского акта и эпилога отвечал главный художник Мариинского театра Петр Окунев.
Гастроли Мариинского театра в Большом с оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя» состоятся с 12 по 14 июля 2024 года на Исторической сцене Большого театра в Москве на Театральной площади, 1.
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