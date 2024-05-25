Фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный альбом «Для дедушки»

Участники группы — инклюзивная команда, авторы абстрактного хип-хопа: Миша, Арсений и Глеб. Первые буквы их имен «сложили» название группы. По словам участников группы, этот альбом посвящён дедушке Арсения. Там идёт повествование про Якутск, дачу, огород и теплицу. «Нравится на музыке играть, на ксилофоне играть. В группе я играю на синтезаторе, читаю рэп, сам пишу текст. Хорошо пишу текст, дома пишу текст. Про Парк Куракина писал, про дачу писал, про Якутск писал. Сам написал», — рассказывает Арсений Николаев.

Аутсайдер-рэп проект Magi возник спонтанно во время одного из музыкальных занятий в Центре «Антон тут рядом» в 2023 году: Глеб проводил их как педагог, Арсений и Михаил участвовали в роли студентов.

Ычча МС — Арсений Николаев — рэпер, автор, исполнитель всех текстов и студент фонда «Антон тут рядом». Арсений родился в Якутске, где часто бывает до сих пор — про город написана часть треков на альбоме. Арсений рассказывает, что с якутского языка «Ычча» — что-то вроде «бррр», когда холодно.

Глеб Лусников — Диджей Причастие — музыкант и специалист по музыкальной абилитации фонда «Антон тут рядом». Их встреча стала шагом в мир гордого лоу-фай хип-хопа. «Радикальный верлибрист Ычча МС не допустил на альбоме ни одной рифмы. Вот так бывает, даешь человеку микрофон в руки, начинаешь настукивать бит и просишь по приколу зачитать пару строк. Получается в итоге фристайл о Якутске на 6 минут. И уже с первых строк понимаешь, что перед тобой вдохновенный и уникальный MC», — говорит Глеб Лусников.

«По звучанию — это такой андеграунд. Записано хорошо, и музыка очень подходит форме повествования», — комментирует релиз Михаил Феничев, музыкант, диджей, сооснователь и участник групп 2H Company, 3H Company и «Есть есть есть».

Команда благотворительного фонда «Антон тут рядом» делает классные события, которые объединяют петербуржцев: благотворительный забег, перформанс в оранжерее, маркет, кинолагерь и традиционный большой фестиваль на закате у Финского залива. Мы собрали для вас 5 событий фонда, в которых вы можете принять участие до августа.