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Музыка

В Мариинском театре прозвучит опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в честь 90-летия со дня премьеры

Адаптированная на театральную сцену повесть Николая Лескова о сильном и страстном женском характере. Премьера состоялась в 1934 году в в Малом ленинградском оперном театре, а двумя днями позднее в Москве — на сцене Музыкального театра им. Вл. И. Немировича-Данченко.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» быстро набрала популярность и начала торжественное шествие по сценам Буэнос-Айреса, Нью-Йорка, Филадельфии и Стокгольма. Вскоре оперу убрали из репертуара театров — все благодаря разгромной рецензии «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда». Во второй редакции «Катерина Измайлова» смогла увидеть свет лишь в 1995 году в новом прочтении (редакции) украинского постановщика Ирины Молостовой в Мариинском театре. Тогда же американским дизайнером Георгий Цыпин были придуманы компактные декорации, изображающие «дощатый» измайловский дом, провинциальный двор, полицейский участок, каторжный острог и врата. Сегодня в Мариинском звучит первая, оригинальная редакция, созданная Шостаковичем в 1932 году.

Спустя 90 лет после премьеры 29 мая «Леди Макбет Мценского уезда» прозвучит снова на исторической сцене Мариинского театра. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Постановка подготовлена совместно с Новой оперой Израиля (Тель-Авив).

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» прозвучит 29 мая на исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

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