В Мариинском театре отметят 460-летний юбилей Шекспира постановками «Отелло» и «Ромео и Джульетта»

В программе оперные сочинения итальянского композитора Джузеппе Верди, балет на музыку Сергея Прокофьева и драматические симфонии Гектора Берлиоза для солистов хора и оркестра.
19 мая цикл мероприятий откроется концертом при участии лауреатов крупнейших международных конкурсов – навстречу XXXII Музыкальному фестивалю «Звезды белых ночей». Пианистка Ева Геворгян, флейтистка София Виланд, меццо-сопрано Зинаида Царенко и скрипач Даниил Коган при участии Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гургена Петросяна исполнят композиции концерта «Чайковский, Райнеке, Римский-Корсаков и Мусоргский», в рамках которого прозвучит фрагменты из драматической симфонии «Ромео и Джульетта» Берлиоза для солистов, хора и оркестра.
29 мая история несчастной любви и вражды кланов Монтекки и Капулетти продолжится балетом «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Впервые постановка с хореографией Леонида Лавровского была представлена в 1940 году на сцене Мариинского театра — это была мировая премьера спектакля. При создании хореографии для балета Лавровский изучал веронские хроники, средневековые романы и описания старинных танцев, в особенности это заметно в выборе для спектакля танца-пантомимы. Дирижер — Борис Грузин.
30 мая на Второй сцене Мариинского театра прозвучит опера Джузеппе Верди «Отелло». Известно, что итальянский композитор работал над трагедией около шести лет прежде чем премьера постановки состоялась на сцене миланского театра Ла Скала в 1887 году. Петербургская премьера прошла всего спустя несколько месяцев в том же году. «Отелло» стала лидирующей по количеству постановок и вошла в золотой фонд мировой оперы.
Симфонический концерт «Чайковский, Райнеке, Римский-Корсаков и Мусоргский» состоится 19 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
Балет «Ромео и Джульетта» пройдет 29 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
Опера «Отелло» прозвучит 30 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
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