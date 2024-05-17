В Мариинском театре отметят 460-летний юбилей Шекспира постановками «Отелло» и «Ромео и Джульетта»

30 мая на Второй сцене Мариинского театра прозвучит опера Джузеппе Верди «Отелло». Известно, что итальянский композитор работал над трагедией около шести лет прежде чем премьера постановки состоялась на сцене миланского театра Ла Скала в 1887 году. Петербургская премьера прошла всего спустя несколько месяцев в том же году. «Отелло» стала лидирующей по количеству постановок и вошла в золотой фонд мировой оперы.

Симфонический концерт «Чайковский, Райнеке, Римский-Корсаков и Мусоргский» состоится 19 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.

Балет «Ромео и Джульетта» пройдет 29 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.

Опера «Отелло» прозвучит 30 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.

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