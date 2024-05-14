Дирижер Димитрис Ботинис возглавит Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии

Николай Алексеев

Главный дирижер Петербургской филармонии:

Мы предложили занять пост главного дирижера Академического симфонического оркестра филармонии Димитрису Ботинису, на что тот согласился и контракт уже подписал. Он заключен с сентября, то есть с нового сезона. Я думаю, что публика уже хорошо знает маэстро, которого мы пригласили, потому что с 2012 года он регулярно появляется в программах нашей филармонии, выступая и с Заслуженным коллективом России, и с Академическим симфоническим оркестром. Я знаком с Димитрисом Ботинисом с 2011 года, когда я был в жюри Всероссийского конкурса дирижеров, на котором он получил первую премию. Серьезным аргументом в пользу нашего решения стали гастроли Димитриса Ботиниса с Академическим симфоничесим оркестром в Китай в декабре 2023 – январе 2024 года, после которых не было ни одного критического замечания ни от одного артиста оркестра, что говорит о многом. Я выразил пожелание, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, чтобы наш дом стал для Димитриса Ботиниса родным, чтобы оркестр стал его близким соратником.