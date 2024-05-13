Childish Gambino, Charli XCX и дебют Джулии Фокс: новая главная музыка недели

Julia Fox — «Down the Drain»

Актриса, модель и бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс дебютировала как певица — выпустила клип на песню «Down The Drain» (к слову, такое же название носит ее автобиографическая книга, выпущенная в 2023 году). В видео авторства Бена Драги, который работал с Зендеей и Дав Кэмерон, Фокс переосмысляет свой опыт доминатрикс и доказывает, что в женщине могут сосуществовать сразу несколько ролей: «I'm a bitch, I'm a girl, I'm a woman, I'm a whore».

Fault констатирует: «В целом, клип демонстрирует ее талант и творческие способности в новом свете, укрепляя ее статус многогранной артистки с захватывающей историей, которую не всегда так радужно рассказывают, как вам хотелось бы».