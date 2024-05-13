Childish Gambino, Charli XCX и дебют Джулии Фокс: новая главная музыка недели

Дональд Гловер aka Childish Gambino выпускает «законченную версию альбома "3.15.20"», Yaya Bey пишет свободный и плавный R&B-автопортрет, пост-панк герои «Буерак» возвращаются к классическому сырому звуку, а модель и бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс переосмысляет свой опыт доминатрикс и доказывает, что в женщине могут сосуществовать сразу несколько ролей. Рассказываем о свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в рабочий ритм с музыкой!
Childish Gambino — «Atavista»
Дональд Гловер aka Childish Gambino описывает «Atavista» как «законченную версию "3.15.20" — альбома, который я выпустил 4 года назад». В числе новинок — трек «Little Foot Big Foot» при участии Young Nudy, а также черно-белое музыкальное видео, снятое давним соавтором Гловера Хиро Мураем. Ждем еще один, на этот раз «совершенно новый лонгплей», который музыкант обещает выпустить уже этим летом.
Yaya Bey — «Ten Fold»
Для мультидисциплинарного художника и арт-куратора Яя Бей музыка — способ справиться с жизненными трудностями и поделиться радостными моментами. На своем дебютном альбоме «Remember Your North Star», вышедшем в 2022 году, исполнительница сплела воедино соул, джаз, афробит и хип-хоп. На втором студийнике «Ten Fold» отдала предпочтение спокойным R&B-композициям: это свободный и плавный автопортрет, составленный из размышлений о прошлом, настоящем и будущем.
A. G. Cook — «Britpop»
Новый альбом основателя лондонского лейбла PC Music — это 24-трековая (!) одиссея в трех частях и масштабное исследование музыки, стоящее на трех китах: электронике, брит-попе и футуристических звуках. Так A. G. Cook намерен стереть границы между мейнстримом и экспериментами.
«Буерак» — «Провинциальный неформал»
Сибирякам «Буерак» исполняется 10 лет, поэтому Артем Черепанов и Александр Макеев решили весь год двигаться в олдскульном направлении — с отсылками к старому творчеству. Их новый макси-сингл «Провинциальный неформал» возвращает классический сырой звук и лирического героя, описывающего свой незамысловатый быт. Следом — нежная «Я верю в лучшее в тебе».
Dima Midborn — «Futur/Будующее»
Для ушедшего в сольное плавание бас-гитариста On-The-Go и «Интуриста» Димы Мидборна это первое за два года музыкальное видео. Его герой, облаченный в белую рубашку с красным шейным платком, бесстрастно наблюдает за своим паранормальным «я» на экране. По словам режиссера Артема Ганжи, видео «посвящено холодному наблюдению за уходящим будущим, которое все время пытается ускользнуть от пристального взгляда».
Charli XCX — «360»
В клипе на свою новую песню, которая войдет следующий, шестой альбомом «Brat» (15-трековую клубную пластинку — ведь Charli XCX «была рождена, чтобы делать танцевальную музыку»!), певица собрала внушительный girl power список: в кадре Джулия Фокс, Рэйчел Сеннотт, Хари Неф, Габбриетт, Алекса Консани, Эмма Чемберлен, актриса Хлоя Севиньи и другие. Пока они выносят вердикт, кто станет следующей «горячей интернет-девушкой», мы ждем релиз пластинки — он запланирован на 7 июня.
Julia Fox — «Down the Drain»
Актриса, модель и бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс дебютировала как певица — выпустила клип на песню «Down The Drain» (к слову, такое же название носит ее автобиографическая книга, выпущенная в 2023 году). В видео авторства Бена Драги, который работал с Зендеей и Дав Кэмерон, Фокс переосмысляет свой опыт доминатрикс и доказывает, что в женщине могут сосуществовать сразу несколько ролей: «I'm a bitch, I'm a girl, I'm a woman, I'm a whore».
Fault констатирует: «В целом, клип демонстрирует ее талант и творческие способности в новом свете, укрепляя ее статус многогранной артистки с захватывающей историей, которую не всегда так радужно рассказывают, как вам хотелось бы».
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