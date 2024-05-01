Скончался продюсер первых альбомов «Алисы» и «Кино» Андрей Тропилло

«Прощание возможно, только если привезем тело, а тело мы вряд ли привезем при данных политических обстоятельствах. Скорее всего, все будет сделано в Финляндии», — отметила Полина Тропилло.

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года в Ленинграде. Он помогал многим музыкантам и позволял записываться на базе кружка звукозаписи в городском Доме юного техника. Также организовывал концерты рок-групп и участвовал в записи альбомов как музыкант и бэк-вокалист.

В конце 1970-х и начале 1980-х Тропилло записал в своей неофициальной студии «Антроп» альбомы групп «Аквариум», «Алиса», «Зоопарк», «Кино», «Ноль», «Странные игры», «Телевизор», а также организовал их концерты.