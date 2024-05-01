18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Скончался продюсер первых альбомов «Алисы» и «Кино» Андрей Тропилло

О его смерти журналистам сообщила дочь. Одному из первых российских рок-продюсеров было 73 года. По словам Полины Тропилло, ее отец в последние годы жил в Финляндии. О его смерти ей рассказали соседи.

Print Screen Центр культуры. Виктор Сусин/YouTube

«Прощание возможно, только если привезем тело, а тело мы вряд ли привезем при данных политических обстоятельствах. Скорее всего, все будет сделано в Финляндии», — отметила Полина Тропилло. 

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года в Ленинграде. Он помогал многим музыкантам и позволял записываться на базе кружка звукозаписи в городском Доме юного техника. Также организовывал концерты рок-групп и участвовал в записи альбомов как музыкант и бэк-вокалист.

В конце 1970-х и начале 1980-х Тропилло записал в своей неофициальной студии «Антроп» альбомы групп «Аквариум», «Алиса», «Зоопарк», «Кино», «Ноль», «Странные игры», «Телевизор», а также организовал их концерты.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: