Тейлор Свифт, Nas и «Механический Пес» Дельфина: главная новая музыка недели

Антология (она же magnum opus!) «The Tortured Poets Department» человека 2023 года по версии Time Тейлор Свифт, совместный сингл «Труда» и «Конъюнктуры», рейв для стадионов от сайд-проекта Андрея Лысикова, дебют нью-йоркского продюсера Шейна Лейверса, кавер Анны Романовской на «Бухгалтера» «Комбинации», воссоединение Nas и DJ Premier и «первая веселая песня в истории группы Сергея Сироткина». Рассказываем об этих и других музыкальных новинках прошедшей недели, чтобы начать семидневку под бит, панч и поп-распев.
Taylor Swift — «The Tortured Poets Department»
Новый magnum opus человека 2023 года Тейлор Свифт — это 31 трек, над которыми вместе с певицей работали суперпродюсер Джек Антонофф, Аарон Десснер из The National, барабанщик Wilco Глен Котч, Post Malone и Florence and the Machine. Альбом представляет собой антологию новых песен, отражающих «события, мнения и настроения из мимолетного и фатального момента времени, который был одновременно сенсационным и печальным».
Этот период жизни Тейлор уже позади, глава «закрыта и заколочена» — ведь рассказав свою самую печальную историю, мы можем освободиться от нее. И Свифт, как никто другой, знает об этом.
«Механический Пес» — «Benzin»
Новый альбом сайд-проекта Дельфина — рейв для стадионов. Саунд «Механического Пса» стал гораздо плотнее, а скелетообразные ритмы обросли плотной мышечной тканью из электроклэша и брейкбита, майами-бейса и индастриал-техно.
Обычно Андрей Лысиков искал идеи для творчества в песнях на русском языке, но в этот раз решил сделать записи на английском, чтобы «не привносить лишних смыслов». «Сегодня их и так уже слишком много, и они могут интерпретироваться совершенно по-разному. А английская речь, в общем, ни к чему не обязывает, она просто создает атмосферу», — считает он.
Chanel Beads — «Your Day Will Come»
Дебютный альбом нью-йоркского продюсера Шейна Лейверса aka Chanel Beads — это одновременно Lil Peep и Massive Attack, Prefab Sprout и Yung Lean: на «Your Day Will Come» смешались пост-панк, сентиментальность поп-мелодий и призрачность электронной музыки.
Записанная вместе с вокалисткой Майей МакГрори и скрипачом Закари Полом пластинка запечатлела «многочисленные противоречия современного существования и странную бесконечность цифрового мира», в декорациях которых музыкант продолжает искать истину и веру.
Nas & DJ Premier — «Define My Name»
Культовому дебютному альбому «Illmatic» легенды из Квинса Nas в этом апреле исполнилось 30 лет. Чтобы отметить юбилей пластинки, рэпер вновь заручился поддержкой DJ Premier — продюсера иконических для него треков «N.Y. State of Mind», «Memory Lane (Sittin' in da Park)» и «Represent», а также соавтора релизов «It Was Written», «I Am…», «Nastradamus» и « Stillmatic».
Впереди у музыкантов — еще один совместный полноформатник, который выйдет позднее в 2024 году.
Труд — «Далеко-далеко» (feat. Конъюнктура)
Москва и Петербург встречаются где-то между Калининградом и Владивостоком — так можно описать клип на совместную песню москвичей «Труд» и петербуржцев «Конъюнктура», собранный из путевых заметок из туров. Внутри — живописные виды Балтийского и Японского морей, горы, концерты, архитектура, панельки, электрички, самолеты, поезда и дороги, дороги, дороги.
Сироткин — «Карман весны»
Группа Сергея Сироткина выпустила «первую в своей истории веселую песню». По крайней мере, так считают сами музыканты, предлагая в честь такого значимого момента выбрать: любишь или ненавидишь, добавишь в плейлист или растопчешь эйрподсы?
Мы выбираем сторону света и подписываемся под словами: «Не хотим спать, юность слепа, бежим вместе, слишком тесно, слишком весело».
ANNA — Бухгалтер (prod. by Антоха МС)
Бухгалтер, милый мой бухгалтер! Анна Романовская, заручившись поддержкой Антохи МС в качестве продюсера, вдохнула жизнь в нетленку группы «Комбинация» — ко дню главбуха и 30-летию одноименного журнала. Художественный клип на песню наполнен «ты же пришла только, а уже устала» и другими милыми сердцу клише.
А вообще это история о любви — с флешбэками в 1994-й и Ириной Пеговой в главной роли.
«Грязь» — «Подоконник»
Новый сингл группы, основанной Денисом Астаповым и битмейкером Романом Англичанином, — микс рока, хип-хопа и электронной музыки. Это трек о проблемах со здоровьем и мечтах прийти к лучшей жизни, преодолев зависимости и страх внезапной смерти. В припеве — лейтмотивом разливается безысходность, так часто встречающаяся в творчестве «Грязи».
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