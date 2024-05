Тейлор Свифт, Nas и «Механический Пес» Дельфина: главная новая музыка недели

Taylor Swift — «The Tortured Poets Department»

Новый magnum opus человека 2023 года Тейлор Свифт — это 31 трек, над которыми вместе с певицей работали суперпродюсер Джек Антонофф, Аарон Десснер из The National, барабанщик Wilco Глен Котч, Post Malone и Florence and the Machine. Альбом представляет собой антологию новых песен, отражающих «события, мнения и настроения из мимолетного и фатального момента времени, который был одновременно сенсационным и печальным».

Этот период жизни Тейлор уже позади, глава «закрыта и заколочена» — ведь рассказав свою самую печальную историю, мы можем освободиться от нее. И Свифт, как никто другой, знает об этом.