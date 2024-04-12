Саша Гальянов, Владимир Кабанов и Анатолий Никулин представят музыкальную теорию и сыграют автоматическую музыку в Центре Курехина

Двое музыкантов и инженер посветят вечер автоматической музыке и взаимодействию инструмента через посредника — такой формат подразумевает, что исполнитель не имеет полного контроля над техникой. Концерт и лекции направлены на освещение нового метода объединения композиции и импровизации.
Программу мероприятий 13 апреля откроет лекция разработчика музыкальных интструментов «Прибор» Владимира Кабанова, который расскажет об идеи создания инструментов, взаимодействующих с исполнителем. В рамках лекции Владимир также продемонтрирует некоторые из своих изобретении и представит прототип аналоговой драм-машины нового типа «Прибор» Синкопа — он может генерировать случайно-неслучайный ритм и синхронизироваться с синтезатором. С помощью этого музыкального изобретения было записано 6 дорожек, которые далее были аранжированы и объединены в одну композицию.
Композитор, аранжировщик и музыкант, а также бывший участник группы Shortparis Саша Гальянов на второй лекции из цикла расскажет об опыте аранжировки автоматической записи с привлечением сторонних музыкантов и покажет процесс создания альбома. Музыкант продемонстрирует придуманные им партии, сведение и финальный мастеринг.
Между лекциями прозвучат законченные треки из альбома «Isoparaplan», сопровождаемые видео-артом от видеохудожника Ивана Гончарова.
Завершит вечер концерт с музыкой, жанрово напоминающий смесь фри-джаза и прогрессив-рока — импровизацию исполнят Владимир Кабанов, который будет управлять драм-машиной и синтезатором, Саша Гальянов сыграет на гитаре и музыкант и композитор Анатолий Никулин дополнит дуэт игрой на бас-гитаре.
«Автоматическая музыка» пройдет 13 апреля в Центре Курехина на Лиговском проспекте, 73.
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