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Музыка

Саша Гальянов, Владимир Кабанов и Анатолий Никулин представят музыкальную теорию и сыграют автоматическую музыку в Центре Курехина

Двое музыкантов и инженер посветят вечер автоматической музыке и взаимодействию инструмента через посредника — такой формат подразумевает, что исполнитель не имеет полного контроля над техникой. Концерт и лекции направлены на освещение нового метода объединения композиции и импровизации.

Афиша мероприятия / afisha.yandex.ru

Программу мероприятий 13 апреля откроет лекция разработчика музыкальных интструментов «Прибор» Владимира Кабанова, который расскажет об идеи создания инструментов, взаимодействующих с исполнителем. В рамках лекции Владимир также продемонтрирует некоторые из своих изобретении и представит прототип аналоговой драм-машины нового типа «Прибор» Синкопа — он может генерировать случайно-неслучайный ритм и синхронизироваться с синтезатором. С помощью этого музыкального изобретения было записано 6 дорожек, которые далее были аранжированы и объединены в одну композицию. 

Композитор, аранжировщик и музыкант, а также бывший участник группы Shortparis Саша Гальянов на второй лекции из цикла расскажет об опыте аранжировки автоматической записи с привлечением сторонних музыкантов и покажет процесс создания альбома. Музыкант продемонстрирует придуманные им партии, сведение и финальный мастеринг.

Между лекциями прозвучат законченные треки из альбома «Isoparaplan», сопровождаемые видео-артом от видеохудожника Ивана Гончарова.

Курехин Центр / kuryokhin.net

Завершит вечер концерт с музыкой, жанрово напоминающий смесь фри-джаза и прогрессив-рока — импровизацию исполнят Владимир Кабанов, который будет управлять драм-машиной и синтезатором, Саша Гальянов сыграет на гитаре и музыкант и композитор Анатолий Никулин дополнит дуэт игрой на бас-гитаре.

«Автоматическая музыка» пройдет 13 апреля в Центре Курехина на Лиговском проспекте, 73.

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