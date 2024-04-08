The Black Keys, Пегги Гу и «Перестройка» Dead Blonde: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

The Black Keys гармонично фитуют с рэперами и возвращают времена «Too Afraid to Love You», Dead Blonde воспевает 1990-е, которыми всех пугают, «Ундервуд» и Константин Хабенский обращаются к наследию Булата Окуджавы, Пегги Гу готовится к своему полоформатному дебюту (заручившись поддержкой Ленни Кравица!), Vampire Weekend отправляются в Нью-Йорк XX века, а Синекдоха Монток — в английский Сассекс. Рассказываем о свежих альбомах, синглах и клипах прошедших семи дней, под которые мы проведем эту рабочую неделю.
The Black Keys — «Ohio Players»
Последние 20 лет The Black Keys несут знамя возрождения блюз-рока: дуэт продал больше пластинок, чем большинство поп-звезд, и снова и снова доказывает, что рок всегда был здесь — если вы готовы искать. Свой 12-й альбом Дэн Ауэрбах и Патрик Карни называют одой дружбе: над ним работали Beck и Dan the Automator, Ноэль Галлахер из Oasis и лауреат «Грэмми» Букер Т. Джонс.
Тягучая «I Forgot To Be Your Lover» возвращает во времена «Too Afraid to Love You», а неожиданные фиты с Lil Noid и Juicy J доказывают, что блюз отлично дружит с рэпом.
Vampire Weekend — «Only God Was Above»
Осторожно, двери закрываются: следующая станция «Only God Was Above Us». Нью-йоркские рокеры вернулись с пятым и первым после «Father of the Bride» 2019 года студийным альбомом — мелодичным и в некоторым смысле заумным, «вдохновленным Нью-Йорком XX века».
Музыканты отправляют в путешествие по старым звукам, местам и городам, чтобы не просто подвести итоги, а найти в них что-то новое. Для группы, которая когда-то заявила о себе, как о самых напыщенных и амбициозных парнях в инди-роке, оглянуться назад и отпустить, чтобы пересобрать, — это очень важно.
Mount Kimbie — «The Sunset Violent»
В 2023 году Доминик Мейкер и Кай Кампос взяли в команду Андре Баленси-Беарна и Марка Пелла — так дуэт Mount Kimbie расширился до квартета в преддверии первого с 2017 года полноценного альбома.
На «The Sunset Violent» британские пионеры пост-дабстепа ушли в пост-панк — с будоражащими синти-поп-хуками, густыми мазками гитарных звуков и давним соратником King Krule на подмоге.
Dead Blonde — «Перестройка»
Воспевающая эстетику 1990-х петербурженка продолжает развивать и освежать ретро-поп, а «Перестройка» — четвертый большой альбом Dead Blonde — идеально вписывается в этот тренд.
Начиная со вступления, стилизованного под радиоэфиры советской эпохи, пластинка погружает в атмосферу прошлого («Пионерка»), угрюмых 1990-х («Питер — город криминала») и стереотипах о России («Под красной звездой»). Все это концентрируется в песне-сингле «Снег растаял на плечах» (более 4 миллионов просмотров в соцсетях!).
«Ундервуд» и Константин Хабенский — «Проект О»
Группа «Ундервуд» и актер Константин Хабенский перезаписали 13 песен Булата Окуджавы в новых аранжировках — к 100-летию поэта и композитора. Максим Кучеренко из «Ундервуда» называет «Проект О» «попыткой музыкального эксперимента», а песни Окуджавы — «настоящими советскими псалмами». Хабенский же признается, что впитал музыку Булата Шалвовича еще в детстве, а саму идею альбома вынашивал долго — и, наконец, решил «рискнуть и записать свои интерпретации».
Peggy Gou — «1+1=11»
7 июня берлинская диджей и продюсер выпустит свой дебютный альбом «I Hear You», который «воплощает в себе бесчисленные часы самоотдачи в стремлении создать нечто вневременное и является свидетельством силы слушания, нас самих и друг друга». В релиз войдет не только гимн прошлого лета «(It Goes Like) Nanana», но и совместный трек с Ленни Кравицем «I Believe in Love Again».
Сингл-анонс пластинки «1+1=11» — о том, что танец преображает, изменяет и перестраивает наши отношения со временем и пространством. На языке хореографии в клипе говорит художник и друг Пегги Олафур Элиассон.
Синекдоха Монток — «Лес Рук»
Новый клип музыканта Саввы Розанова снят летом 2023 года на берегу реки Уз в английском Сассексе. Название иронично отражает коллективное недоумение, с которым сталкиваются ученики, не имея ответа на вопрос учителя. Лирический ряд построен на основе музыкального монолога о школьном булинге: отражение маленького человека контрастирует с контекстом современного мира, где бессмысленно увековечиваются конфликты.
Так музыкант указывает на то, что булинг — это не просто индивидуальная проблема, а поведенческая модель всего мира, к которой мы привыкли.
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