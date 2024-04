The Black Keys, Пегги Гу и «Перестройка» Dead Blonde: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

The Black Keys — «Ohio Players»

Последние 20 лет The Black Keys несут знамя возрождения блюз-рока: дуэт продал больше пластинок, чем большинство поп-звезд, и снова и снова доказывает, что рок всегда был здесь — если вы готовы искать. Свой 12-й альбом Дэн Ауэрбах и Патрик Карни называют одой дружбе: над ним работали Beck и Dan the Automator, Ноэль Галлахер из Oasis и лауреат «Грэмми» Букер Т. Джонс.

Тягучая «I Forgot To Be Your Lover» возвращает во времена «Too Afraid to Love You», а неожиданные фиты с Lil Noid и Juicy J доказывают, что блюз отлично дружит с рэпом.