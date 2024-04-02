В Мариинском театре исполнят репертуарную редкость «Франческу да Римини» ко дню рождения Сергея Рахманинова

Сюжет оперы основан на реальной персоналии знатной итальянской дамы — дочери правителя Равенны Гвидо I да Полента, которую не единожды увековечивали не только в музыкальных произведениях, но и в литературе, живописи и кинематографе. Образ Франчески восходит к эпизоду из «Ада» «Божественной комедии», в рамках которого героиня рассказывает ее любовную историю с Паоло — младшим братом ее названного мужа.