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Музыка

В Мариинском театре исполнят репертуарную редкость «Франческу да Римини» ко дню рождения Сергея Рахманинова

Одноактное камерное сочинение с либретто Модеста Чайковского было создано Рахманиновым в первые годы работы в московском Большом театре — в тот период композитор возвращается к емким формам и наравне с «Франческой да Римини» сочиняет «Скупого рыцаря». Премьера обеих опер прошла под управлением автора в 1906 году.

Альбина Шагимуратова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Альбина Шагимуратова

Сюжет оперы основан на реальной персоналии знатной итальянской дамы — дочери правителя Равенны Гвидо I да Полента, которую не единожды увековечивали не только в музыкальных произведениях, но и в литературе, живописи и кинематографе. Образ Франчески восходит к эпизоду из «Ада» «Божественной комедии», в рамках которого героиня рассказывает ее любовную историю с Паоло — младшим братом ее названного мужа.

LeDarArt / Shutterstock

Репертуарная редкость прозвучит 30 апреля на сцене Концертного зала Мариинского театра — титульную партию исполнит сопрано Альбина Шагимуратова. Музыкальный вечер дополнится романсами Рахманинова в оркестровке Павла Смелкова. Концерт пройдет при участии хора и камерного хора Мариинского театра. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Павел Смелков.

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