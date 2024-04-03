Кантри-эра Бейонсе, Gesaffelstein и прощальный альбом Sum 41: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Beyonce — «Cowboy Carter»

Добро пожаловать на экватор трилогии Бейонсе, где «Cowboy Carter» — ее вторая глава. Если амбициозный предшественник «Renaissance» был «эпохой Возрождения», то новая пластинка — масштабная кантри-эра. Среди 27 (!) треков на альбоме есть как каверы на классические композиции «Jolene» Долли Партон и «Blackbird» The Beatles, так и дорогие гости — Майли Сайрус, Post Malone, Фаррелл Уильямс, Jay-Z и их с Бейонсе дочь Руми Картер.

«Этот альбом готовился более пяти лет. Было очень здорово иметь время и возможность не торопиться с ним. Сначала я собиралась выпустить "Cowboy Carter", но из-за пандемии в мире стало слишком много тяжести. Мы хотели танцевать. Мы заслуживали танцев. Но мне пришлось довериться Божьему времени», — поделилась певица.