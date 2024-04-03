Кантри-эра Бейонсе, Gesaffelstein и прощальный альбом Sum 41: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Леонид Агутин записал 16-й студийник и выпустил его аккурат к 30-летию дебютного «Босоногого мальчика», ростовский музыкант Никита Стеблин aka Symbol ушел в брейкбит с умом и речитативом на «Альбоме Сестрицы», любимец всех диджеев Омар Сулейман посвятил пластинку «Erbil» (мы сбились со счета, но точно более чем 500-сотую!) родному городу, королева Бейонсе вышла на экватор своей монументальной трилогии, а канадцы Sum 41 — на пенсию (но только после того, как откатают большой прощальный тур). Рассказываем о свежих музыкальных релизах, под которые мы проведем эту рабочую неделю (нам песня и жить помогает!).
Beyonce — «Cowboy Carter»
Добро пожаловать на экватор трилогии Бейонсе, где «Cowboy Carter» — ее вторая глава. Если амбициозный предшественник «Renaissance» был «эпохой Возрождения», то новая пластинка — масштабная кантри-эра. Среди 27 (!) треков на альбоме есть как каверы на классические композиции «Jolene» Долли Партон и «Blackbird» The Beatles, так и дорогие гости — Майли Сайрус, Post Malone, Фаррелл Уильямс, Jay-Z и их с Бейонсе дочь Руми Картер.
«Этот альбом готовился более пяти лет. Было очень здорово иметь время и возможность не торопиться с ним. Сначала я собиралась выпустить "Cowboy Carter", но из-за пандемии в мире стало слишком много тяжести. Мы хотели танцевать. Мы заслуживали танцев. Но мне пришлось довериться Божьему времени», — поделилась певица.
Gesaffelstein — «Gamma»
Третий по счету и первый за пять лет альбом французского техно-продюсера Майка Леви уходит от кинематографичности предшественника «Hyperion» (2019) в сторону синти-попа и техно-индастриала. На этот раз обошлось без хитовых фитов (в разные годы с Gesaffelstein сотрудничали The Weeknd, Miss Kittin, Daft Punk, A$AP Rocky, Phoenix, Канье Уэст и Фаррелл Уильямс): в большинстве треков над текстом и вокалом работал парижский исполнитель Ян Вагнер.
Чувствуем влияние (или дань уважения!) Depeche Mode и Kraftwerk.
Omar Souleyman — «Erbil»
Сирийский певец начал свою карьеру в 1994 году с пения на свадьбах, благодаря чему накопил за 30 лет более 500 альбомов (как вам такое, Bones и Слава КПСС?!) — записи преподносились молодоженам в подарок, а затем копировались и продавались в местных киосках.
В 2010-х к Омару Сулейману пришла мировая популярность с выступлениями на Гластонбери и Boiler Room, ремиксами на Бьорк и сотрудничеством с британским продюсером Four Tet. Теперь Сулейман — любимец всех диджеев, которые ставят его «Warni Warni» на своих сетах. Ждем треки с нового альбома «Erbil» на всех танцполах!
Symbol — «Альбом Сестрицы»
Ростовский музыкант Никита Стеблин aka Symbol взломал андеграунд своим истеричным треком «Oshibka 404» и на годы вперед определил, как должна звучать авангардная электроника, которая качает всех и везде. Его новый «Альбом Сестрицы» — брейкбит с умом и речитативом.
Ждем, чтобы услышать вживую: Symbol выступает как сольно, так и с музыкантами (опытными!) — гитаристом Tesla Boy и RSAC Леонидом Затагином и барабанщиком Иваном Амельченко (Pompeya, Mana Island, Mujuice).
Sum 41 — «Heaven :x: Hell»
Канадцы Sum 41 отправляются на пенсию: их восьмой студийный альбом «Heaven :x: Hell» станет последним. Релиз логически поделен на две части: сторона «Heaven» пропитана поп-панковым звучанием их дебютного студийника «All Killer No Filler», в то время как «Hell» — хэви-метал, напоминающий третий альбом «Chuck».
А еще «Heaven :x: Hell» — дань уважения Black Sabbath, у которых есть пластинка-омоним «Heaven and Hell»! «Очевидно, что мы знакомы с этим альбомом, и он нам нравится. Мы понимали это, когда решили назвать свою работу так. Мы подумали: "Ну, знаете что? Они делают это около 42 лет. Позвольте нам взять дело в свои руки"», — отмечал вокалист Sum 41 Дерик Уибли.
Machine Gun Kelly & Trippie Redd — «Genre: Sadboy»
Machine Gun Kelly и Trippie Redd написали оду эмо-эре и всем грустным мальчикам. На совместном 10-трековом альбоме, где нет приглашенные гостей, кроме рэпера из Атланты J.I.D, музыканты без стеснения говорят о своих трудностях, депрессии, зависимостях, одиночестве и проблемах в отношениях.
Вместе с альбомом был выпущен мини-док, снятый режиссером Сэмом Кэхиллом, который показывает процесс создания «Genre: Sadboy» и закулисье съемок клипов. Оценил даже рэпер Дипло: «Это ох как хорошо!».
Леонид Агутин — «Все не зря»
16-й (только вдумайтесь!) по счету студийный альбом Леонида Агутина вышел спустя ровно 30 лет с момента релиза дебютной пластинки «Босоногий мальчик». «Все не зря» музыкант писал в течение девяти месяцев, собрав на релизе калейдоскоп настроений: поп-рок, баллады, латино и эстрадная музыка передают волнение, как перед новым взлетом, рефлексию и весь накопленный опыт.
«У каждой песни в альбоме свой эмоциональный контекст, но для Леонида главное — единство звучания», — говорит музыкальный журналист Александр Кондуков.
Трибьют Муслиму Магамаеву «Голос мой услышь»
Баста, Юля Паршута, Emin, Три дня дождя, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Люся Чеботина и другие перезаписали в новых аранжировках знаковые песни Муслима Магамаева — «Луч солнца золотого», «Ты моя мелодия», «Ноктюрн», «Песня о далекой Родине», «Журавли».
«Слушая этот альбом, люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам», — считают авторы сборника. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».
ShawtyShine — Protagonist
Продюсер и битмейкер ShawtyShine вышел из тени и выпустил дебютный сольный альбом. На «Protagonist» музыкант объединил классический хип-хоп и мрачный трэп с R&B — в этом ему помогли Boulevard Depo, BATO, i61, Lizer, White Punk, Sybyr и молодая петербургская певица Луни Ана.
ГАФТ — «Я тебя люблю (папе)»
Петербургская группа ГАФТ отправилась на заброшенный аэродром в Ленобласти, чтобы снять тревожный клип на песню «Я тебя люблю (папе)». В нестандартной технике съемки с эффектом низкой выдержки, которая передает ощущение застывшей фотографии, рассказывается история любви и потери — фронтмен группы Коля Яковлев посвятил композицию папе, погибшему в ДТП в 2005 году.
Музыка трека колеблется между ностальгией по року нулевых и переосмыслением советской эстрады: Коля говорит, что припев песни ему приснился. В этом сне Стереополина поднималась на шаре под купол цирка и пела припев в сопровождении симфонического оркестра.
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