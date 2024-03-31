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Музыка

«Это было не просто смело, это было феноменально смело»: «Смешарики» выпустили новый фонк-альбом

Создатели мультсериала представили пластинку из 6 треков под названием «Ля». Среди прочего в альбом вошла треп-версия лезгинки из серии «Ежидзе» и ремикс на песню «Таверна», участие в которой принимал участник группы «Король и Шут» Андрей Князев.

В новом релизе представлено шесть оригинальных треков с известными цитатами знакомых персонажей мультсериала. Одновременно с релизом альбома на YouTube-канале «Рики.Фан» вышел клип к треку «Огурец Phonk». Получилась фантазия из мира, в котором огурцы играют чуть большую роль, чем просто овощи, употребляемые в пищу человеком. В этой фантазии не обошлось без помощи нейросетей.

Напомним, что что это уже второй фонк-альбом от «Смешариков». Первый, под заголовком «мед», вышел чуть больше года назад и на данный момент насчитывает 38 миллионов прослушиваний на музыкальных площадках.

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